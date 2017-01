Na cestah vsako leto več mrtvih, slab začetek tudi letos

Včeraj nekaj minut po polnoči se je v kraju Blatno na cesti med Pišecami in Globokim pripetila prometna nesreča s smrtnim izidom. Brežiški policisti so ugotovili, da je 51-letna voznica izgubila oblast nad avtomobilom in trčila v odbojno ograjo. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Zdravnica je za pokojno odredila sanitarno obdukcijo. Gre za prvo letošnjo žrtev slovenskih cest.