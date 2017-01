»Ni bil moj dan. Na klasični polovici ni bilo niti tako težko, po menjavi smuči in palic pa me je na drsalnem delu 'zabilo' in še smuči so drsele zanič,« je Anamarija Lampič komentirala tretjo etapo Tour de Skija v Oberstdorfu, potem ko ji ni uspelo zadržati mesta med deseterico, ki ga je imela po dveh dneh v dolini Mustair. V skiatlonu (10 km) je končala 42., skoraj dve minuti za Švedinjo Stino Nilsson, ki je dobila zelo zanimiv taktičen tek na Bavarskem in prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku pred Norvežanko Heidi Weng, vodilno v svetovnem pokalu.

Lampičeva je po prvem polčasu v klasiki še držala rep trideseterice z dokaj minimalnim zaostankom za veliko vodilno skupino. »S starta se niso zapodile, kot sem pričakovala. Bila pa je gneča, v kateri je bilo samo zaletavanje. Niti nisem mogla potegniti svojega koraka niti ritma. Z menjave sem tekla s Kikkan Randall. Ona je pritekla med dvajseterico, sama pa sem ostala zadaj. Po današnjem teku se bom odločila, kako naprej – do Dobbiaca ali domov,« pravi Lampičeva. Današnji zasledovalni tek na 10 kilometrov drsalno bo začela 33., v skupini tekačic z majhnimi zaostanki. Najbolje je med Slovenkami finiširala Barbara Jezeršek (31.), ki pod avstralsko zastavo lovi prvo točko svetovnega pokala. Konca pa ni najbolje zmogla niti Alenka Čebašek, ki ima priložnost v Dobbiacu v petek na pet kilometrov drsalno. »Zanič sem. Ne v zdržim na visokih obratih,« samokritično pripomni Blejka.

Da Lampičevi desetka v skiatlonu ni uspela, ni razočaranje. Le redkim mladim tekačicam uspeva v nizu držati stik s starejšimi. Lampičeva je edina mlada tekačica pod 23 let imela niz štirih uvrstitev med trideset na zadnjih tekmah, včeraj je bila med trideseterico izmed mlajših le četverica.

Tour de Ski je nasploh zelo brutalna preizkušnja, ne samo za tekmovalce, pač pa tudi za spremljevalno ekipo, ki omogoča optimalne pogoje. Posebna zgodba je oprema. »Nimam smuči za nizke temperature, kar je bilo včeraj zelo pomembno,« razloži Lampičeva. »Fantje v servisu so se trudili po najboljših močeh, ampak če so smuči zanič, ni možno narediti nič.« Kako pomembno je to, kažejo rezultati. Po treh etapah so med trideseterico le tekačice iz devetih držav, s tem da je včeraj Slovenijo zamenjala Avstrija s Tereso Stadlober, ki je pred letom dni zmagala na teku na planiško velikanko. Največ tekačic imajo v ospredju velesile Norveška (7), Nemčija (6), Finska (4), ZDA in Švedska (3).

S kakšnimi vložki poskušajo nekatere velesile loviti vrh, pa kaže ameriška reprezentanca, ki bo naslednja, ki je v nakup servisnega tovornjaka vložila 500.000 evrov. Kako pomemben vložek je to, je včeraj dokazala Jessica Diggins, ki je tudi po zaslugi zelo hitrih smuči mešala štrene Skandinavkam.