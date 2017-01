Normalno. Užival sem, malo me je zeblo in sem čakal, da me kdo preskoči.

Nemški del je bil celo boljši od pričakovanj. Posebej prva tekma v Oberstdorfu je bila odlična, v Garmischu sem sicer delal napake, a sem osvojil točke, kar je moj poglavitni cilj na vsaki tekmi. Čuti se pomembnost dogodka, saj je okoli novoletne turneje večji cirkus.

Nisem sposoben hitrih preklopov, običajno potrebujem vsaj dva skoka za trening. Na letošnji turneji sem se vedno sestavil do kvalifikacij. V nasprotju s prvima dvema prizoriščema sem bil v Innsbrucku zadovoljen že po drugem skoku za trening. Ko bom starejši, bom morda za prilagajanje na skakalnico potreboval le še en skok kot Kasai.

Nobena se mi še ni zamerila. Vsaka je unikatna. Ko si v formi, nimaš težav in se čudiš tistim, ki se pritožujejo in tarnajo.

Ni bilo velikih preskokov. Vse je šlo postopoma. V letošnji sezoni sem že od poletja naprej napredoval iz meseca v mesec ter zimo lepo začel v celinskem pokalu z zmagama in drugim mestom v Vikersundu. Uporabljam izkušnje izpred štirih let, ko sem prvič prišel v svetovni pokal. Zdaj mi je veliko lažje. Na tekme svetovnega pokala gledam bolj umirjeno, na druge tekmovalce pa še vedno z velikim spoštovanjem.

Tako kot drugi: tek, savna, igranje igric, ogled filma, poslušanje glasbe…

To morate vprašati Petra in Domna, ki imata s tem več dela.

Ne. Skakalci nismo trenerji, zato ne učimo drug drugega, ampak imamo za tovrstne stvari v ekipi Gorana Janusa, Janija Grilca in Nejca Franka. Le sredi pripravljalnega dela, če se z eno stvarjo mučim in mi nikakor ne steče, postavim vprašanje v garderobi kar med preoblačenjem.

Prvi letnik sem spacal skupaj v zadnjem trenutku. Študij je že vseskozi na stranskem tiru, bil je tudi lani, trenutno pa je bolj hobi. Hodim na predavanja, ko imam čas, a je zelo veliko nalog. Lani so mi profesorji šli zelo na roko glede vaj. Letos bolj slabo kaže, ker je vaj, na katerih moraš biti tudi fizično prisoten, precej več. Če bi imel čas, bi se jih z veseljem udeležil, ker na njih dobim veliko novega znanja.