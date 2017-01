Potem ko je strokovni kader članske nogometne reprezentance pred štirimi meseci okrepil Tomaž Kavčič, je slovenska vrsta umirila kritike javnosti in se resno vključila v tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto organizirala Rusija. Reprezentanco ob koncu marca na Škotskem čaka eno najpomembnejših gostovanj v kvalifikacijah, prihodnji teden pa bo selektor Srečko Katanec v Abu Dabiju vodil rezervno postavo na pripravljalnih tekmah s Savdsko Arabijo in Finsko.

Slovenski selektor je moštvo sestavil izključno iz igralcev iz najvišjega domačega tekmovanja, med katerimi je kar devet nogometašev iz Domžal. Mariborčani na tokratni reprezentančni akciji ne bodo sodelovali, saj so iz kluba pojasnili, da je nogometna zveza prepozno poslala vabilo na turnejo, ko so vijolični že pripravili podroben načrt priprav pred spomladanskim nadaljevanjem prvenstva. Katanec si s povabljenci na tokratni zbor ne bo prav veliko pomagal v sklepnem delu kvalifikacij za nastop na mundialu, saj v udarni enajsterici za pomembne tekme ni večjih neznank. Tokratni turnir na Bližnjem vzhodu bo tako štel predvsem kot priložnost za obetavne mlade nogometaše, ki bodo v naslednjih letih sproti dobivali več priložnosti v članski vrsti, v trenutni zasedbi pa najbolj izstopata junak jesenske zmage proti Slovaški Rok Kronaveter in velik up Olimpije Miha Zajc.

Tradicionalne gneče, ki spremlja zbore članske reprezentance, včeraj na Brdu pri Kranju kajpak ni bilo, saj pripravljalni tekmi s Savdsko Arabijo in Finsko v občutno spremenjeni zasedbi slovenske vrste nista tako mikavni, da bi poželi večje zanimanje širše javnosti. Seveda bi bilo drugače, če bi v reprezentančnem dresu zaigrali največji zvezdniki (Jan Oblak, Josip Iličić, Kevin Kampl…), a imajo klubske obveznosti, saj se pripravljajo na zmagovit odriv v leto 2017 in nadaljevanje prvenstev po Evropi. Tudi od njihove forme v klubih bo namreč odvisno, v kakšni luči se bo Slovenija predstavila v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki se po dosedanjih dveh zmagah in remijih ne zdi nedosegljivo.

Po včerajšnjem skupnem kosilu spremenjene reprezentance bodo igralci danes v nacionalnem centru na Brdu opravili intenzivnejši trening. Kasneje se bodo z letalom odpravili v prijetno topel Abu Dabi, kjer jih do torkove prve preizkušnje s Savdsko Arabijo čaka tudi privajanje na reprezentančno življenje. Selektor Srečko Katanec si rezultatskih ciljev za gostovanje v Združenih arabskih emiratih ni postavil, je pa povedal, da bo na treningih pozoren, kako se bodo fantje razumeli med seboj in kako se bodo prilagodili na novo okolje. »Igralci se lahko izkažejo. Nihče ne ve, morda bom nekaterim ponudil priložnost tudi marca proti Škotski,« je pristavil Srečko Katanec.

Preizkusi v letu 2017 Proti koncu leta 2017 bo znano, ali si je slovenska nogometna reprezentanca izborila nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Rusiji. Slovenska vrsta je na velikem tekmovanju nazadnje nastopila pred sedmimi leti v Južni Afriki. Po tem se ji je dvakrat izjalovila uvrstitev na evropsko prvenstvo, enkrat pa na svetovno. Varovance Srečka Katanca v tem letu čaka vsaj šest uradnih kvalifikacijskih tekem. 26. marca: Škotska – Slovenija, 10. junija: Slovenija – Malta, 1. septembra: Slovaška – Slovenija, 4. septembra: Slovenija – Litva, 5. oktobra: Anglija – Slovenija in 8. oktobra: Slovenija – Škotska.