Že pred obračunom 15. kroga proti Olimpiji so navijači Krke v Novem mestu ugotavljali, da njihove ljubljence v primeru poraza proti Ljubljančanom čaka krčevit boj za obstanek v ligi ABA. Po včerajšnjem že osmem zaporednem neuspehu v jadranskem tekmovanju proti FMP se njihove napovedi uresničujejo.

Novomeščani so bili proti srbskemu moštvu, ki je neposredni konkurent v boju za obstanek, kljub povratku Marka Lukovića nemočni, saj so zaostajali praktično ves obračun. Pri dolenjskem moštvu je bil izrazito nerazpoložen Matic Rebec, ki je v 29 minutah dosegel le točki, zgrešil vseh šest metov za tri točke in izgubil šest žog. Poleg tega so imeli gostitelji premoč v skokih, saj so jih zbrali kar 45, od tega 18 v napadu, gostje pa le 26. Krko zdaj čakajo trije zaporedni težki obračuni, proti Budućnosti, Crveni zvezdi in Cedeviti. Vprašanje je, ali bo celo že prvo tekmo, proti Podgoričanom, dočakal trener Dejan Mihevc, ki ima v Novem mestu vse manj podpornikov.

Olimpija je v ponedeljek zvečer v boju za šesto mesto izgubila proti Igokei, potem ko je v prvi četrtini vodila že za 17, a ji je na koncu zmanjkala točka, kot na prvi tekmi med tekmecema v Aleksandrovcu. Kapetan Ljubljančanov Mirko Mulalić je ob zvoku sirene iz ugodnega položaja metal za zmago, a zgrešil. »Žal mi je, da smo prekinili niz štirih zaporednih zmag v ligi ABA. S tem smo praktično prepustili šesto mesto Igokei, nas pa do konca čaka trdo delo, da bomo bežali iz nevarnega območja. Ko preidemo v rotacijo, ko želimo prvih pet igralcev spočiti, je padec v igri strahovit, zato se stvari začnejo podirati. Nekateri posamezniki, ki pridejo s klopi, so dobesedno mrtvi. Ni jih nikjer. Šest, sedem košarkarjev bo za tako dolgo in naporno sezono premalo. Imamo energijo in kakovost, a je zadaj trenutno premalo pomoči. Vsaj dva igralca sta preveč odsotna, ko bi morala pomagati. Nekako jih moramo vrniti med žive, saj sami veste, da ne moremo pripeljati nikogar,« je po porazu povedal trener Olimpije Gašper Okorn in s prstom pokazal na Jureta Pelka in Dražena Bubniča, ki v letošnji sezoni nikakor ne dosežeta niti solidne forme.

Union Olimpija – Igokea 80:81 (33:16, 48:43, 64:63) Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki: Pukl (Slo), Kralj (BiH), Stefanović (Srb). Olimpija: Barbarič 11 (4-4), Oliver 9, Bubnič 2, Mulalić 11, Pelko, S. Milošević 8 (1-0), Janković 21 (11-7), Jefferson 10 (2-2), Jurček, Hrovat 8 (2-1), Janežič, trener: Okorn. Igokea: Pašaljić 7, Mičović 17 (3-2), Šibalić 6, Robinson 6 (2-2), Pešaković 9 (2-1), Đ. Milošević 3 (1-1), Albijanić 11 (3-3), Radivojević 9 (3-3), Mahkovic 9 (5-5), Fortenberry 2, Rikić 2 (2-2), trener: Bajić. Prosti meti: Olimpija 20-14, Igokea 21-19. Met za dve točki: Olimpija 40-21, Igokea 38-22. Met za tri točke: Olimpija 31-8, Igokea 19-6. Skoki: Olimpija 38 (25 + 13), Igokea 30 (27 + 3). Osebne napake: Olimpija 21, Igokea 22. Pet osebnih napak: Hrovat (39), Radivojević (39). Igralec tekme: Đorđe Milošević (Igokea). Semafor: 9:4 (4. minuta), 21:4 (7), 35:23 (13), 41:38 (17), 55:54 (24), 59:61 (28), 69:75 (34), 78:77 (38).

FMP – Krka 78:60 (20:15, 39:29, 53:44) Dvorana Železnik, gledalcev 600, sodniki: Belošević (Srb), Hordov (Hrv), Šundić (Čg). FMP:Radanov 4 (2-2), Čović 14 (7-6), Davidovac 10 (1-1), Apić 18 (9-8), Lazarević 5, Bursać, Šešlija, Kutlešić 2 (2-2), Žižić 9 (3-3), Ljubičić 3 (2-0), Bolden 13 (5-3), trener: Maksimović. Krka: Rebec 2, Curry 9 (2-2), Kastrati 3, Rojc 4, Kužnik, Jukić, Dimec 10 (4-4), Čebular 14, Ritlop, Bunić 4, Elliott 4 (1-0), Luković 10 (7-6), trener: Mihevc. Prosti meti: FMP 31-25, Krka 14-12. Met za dve točki: FMP 37-22, Krka 38-15. Met za tri točke: FMP 27-3, Krka 26-6. Skoki: FMP 45 (27 + 18), Krka 26 (19 + 7). Osebne napake: FMP 21, Krka 30. Pet osebnih napak: Elliott (30), Čović (35), Čebular (36), Kastrati (39). Igralec tekme: Dragan Apić (FMP). Semafor: 0:6 (3. minuta), 18:11 (7), 22:23 (14), 32:27 (18), 45:36 (23), 48:41 (28), 59:48 (33), 67:54 (37).