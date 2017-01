V družbi Radeče papir Nova ter njeni hčerinski družbi Muflon, ki zaposluje invalide, trenutno dela 280 ljudi, v obeh pa se proizvodnja papirja in druge papirne galanterije vse od aprila 2014, ko so znova zagnali stroje, nenehno povečuje. »Vesel sem, da se z velikimi koraki vračamo na trg banknotnih papirjev. Končali smo velik posel za eno od vzhodnoafriških držav, a zaradi varnosti ne moremo izdati, za katero gre. Imamo dovolj naročil za januar in februar, zato načrtujemo, da bomo v proizvodnji zaposlili še 30 do 40 novih ljudi,« pravi Tomaž Režun, direktor proizvodnje in nabave v podjetju Radeče papir Nova. Leto 2016 so končali s približno 35 milijoni evrov prihodkov od prodaje.

Obe družbi vodijo trije direktorji

Po bliskoviti menjavi vodstva, ko se je moral posloviti poslovnež Igor Rakuša, ki je leta 2013 v Slovenijo pripeljal Arabce, ti pa so pozneje odkupili premoženje propadle radeške papirnice in jo na novo zagnali, se je položaj umiril, poslovanje pa stabiliziralo. Lastniška struktura se sicer ni spremenila in lastnik je še vedno arabski finančni sklad Emkaan Investments, obe družbi v Radečah pa zdaj vodijo trije direktorji. Poleg Režuna v podjetju Radeče papir Nova za finance in skupne službe skrbi Leopold Povše, medtem ko Marco Castiglioni vodi hčerinsko družbo Muflon in poleg tega skrbi še za prodajo. »Letos smo v posodobitev proizvodnje v papirnici, in sicer v stroj štiri, pa tudi posodobitve v Muflonu ter druge nove naložbe vložili okoli milijon evrov,« pove Režun. Skupaj so kupili kar tri nove stroje, za enega pa je denar prispevala tudi država. Prijavili so se namreč na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavljen v okviru ukrepa za sofinanciranje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest na problemskem območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, in so bili pri tem uspešni.

Spomnimo, da v papirnici do danes niso prejeli obljubljenih treh milijonov, ki so jih družbi v ministrstvu kot subvencijo za neposredno tujo naložbo in nove zaposlitve obljubljali ob vnovičnem zagonu proizvodnje. A delno so zdaj zagato rešili z objavo razpisa, na katerem je bila družba uspešna.