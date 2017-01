»Nisem neskromen, toda sem najboljši predsednik Srbije doslej, sem predsednik, kakršnega Srbija potrebuje, sem kandidat za še en mandat, o katerem vladajoča koalicija ne bi smela imeti pomislekov.« Tako je svojo kandidaturo na aprilskih predsedniških volitvah napovedal sedanji srbski predsednik Tomislav Nikolić in nepričakovano razgibal sicer dokaj monotono politično prizorišče.

Ne premierju Aleksandru Vučiću, ki sicer prihaja iz iste stranke kot Nikolić (Srbska napredna stranka), ne njegovemu namestniku in zunanjemu ministru Ivici Dačiću (Socialistična stranka Srbije) se napoved kandidature ni zdela tako samoumevna. Dačiću, ki se tudi sam zanima za ta položaj, Nikolićevo soliranje ne gre v račun, kajti vladajoči stranki naj bi se dogovorili o skupnem kandidatu, sedanji predsednik pa se vede, kot da je vse jasno in čisto. Zato je zavrnil možnost, da bi njegova stranka podprla Nikolića.

Premier Vučić tega sicer javno ni rekel, a med vrsticami je mogoče razbrati, da se mu Nikolićeva samokandidatura vendarle zdi tvegana, saj bi Srbska napredna stranka lahko izgubila enega izmed stebrov oblasti in to zdaj, ko ima dobesedno prav vse državne vajeti v svojih rokah oziroma vse svoje ljudi na najpomembnejših položajih. Javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da bi edino Vučić, če bi kandidiral, brez težav zmagal že v prvem krogu predsedniških volitev. Vsi drugi kandidati bi morali v drugi krog, tam pa bi šlo Nikoliću bolj za nohte. Do volitev so še trije meseci, marsikaj se še lahko zgodi, predvolilna kampanja je še daleč, a če bi bile volitve danes, bi bil Nikolić v drugem krogu izenačen z Vukom Jeremićem (nekdanji zunanji minister in nedavni kandidat za generalnega sekretarja OZN, član Demokratske stranke, ki je lani komajda prišla v parlament). Za ovratnik pa bi mu dihal tudi vodja Srbske radikalne stranke (iz katere sta Vučić in Nikolić ušla) Vojislav Šešelj , ki bo kandidiral za predsednika kljub domnevni hudi bolezni.

Volilna ruleta

Vučić nikakor ni pozabil presenečenj iz prejšnjih let, ko sta v drugi krog kot velika favorita vstopila Vojislav Koštunica in nekaj let pozneje Boris Tadić, na koncu pa sta bila velika osmoljenca. Vsekakor bi se rad izognil temu, da se takšno presenečenje pripeti tudi Nikoliću, vendar to ni izključeno, če mu bodo podporo odrekli Dačićevi socialisti.

Za to, da sta zmeda in negotovost še večji, so poskrbele še informacije, da bi se za predsedniški položaj lahko potegoval celo premier Vučić. Po javnomnenjski raziskavi bi brez težav premagal vse nasprotnike, verjetno že v prvem krogu, toda vprašanje je, ali bi bila Srbska napredna stranka v tem primeru še vedno najmočnejša. Za Vučićem namreč v tej stranki ni videti politika, ki bi mu volilci enako zaupali. Obstaja možnost, da bi hkrati s predsedniškimi volitvami pripravili tudi parlamentarne, a s tveganim izidom za Srbsko napredno stranko. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi ta Srbiji dala predsednika, obenem pa bi ostala brez parlamentarne večine in morda tudi premierskega položaja. Preveč tvegana igra, da bi jo Vučić sprejel.