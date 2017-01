Skoraj vsak dan Suzana Peterlin že zgodaj zjutraj odklene vrata ene od stanovanjskih hiš na Viču, se preobuje v copate, preveri, ali ima s seboj vse potrebščine, in se povzpne v prvo nadstropje, kjer jo v majhni in prijetno topli sobi že težko pričakuje Marija Prihavec. Obraz upokojenke se razjasni, ko zagleda nasmejano in zgovorno socialno oskrbovalko. Ta ji zjutraj pomaga pri umivanju in ji s sproščenim klepetom nekoliko popestri dolge dneve, ki si jih običajno krajša z opazovanjem okolice skozi okno.

»Dokler služi pamet, je vse v redu«

Že dobro leto je Prihavčeva namreč prikovana na posteljo in odvisna od pomoči drugih, tudi pri opravilih, ki so za večino le vsakodnevna rutina. »Na balkonu se mi je zvrtelo, padla sem in si zlomila nogo. V bolnišnici se nato niso odločili za operacijo, ampak so mi nadeli mavec, ki pa ga predolgo niso sneli. Imam sladkorno bolezen, noga dolgo ni bila prekrvavljena, in ko so mi mavec vendarle sneli, je bila polna ran,« se nesreče, zaradi katere je nato ostala brez noge, s kančkom jeze v glasu spominja Prihavčeva. Prepričana je, da bi ob drugačnih odločitvah zdravnikov danes še lahko hodila. »Zdravnik me je kmalu zatem, ko so mi mavec sneli, zgolj soočil s situacijo: ali izgubim nogo ali pa umrem zaradi zastrupitve.«

Tako si zdaj vsak dan prizadeva, da bi spet lahko vstala iz postelje, ter ob tem ohranja dobro voljo in optimizem. »Vnukinja mi vedno pravi, da ne smem tarnati, saj dokler mi pamet služi, je vse v redu. In tega se držim,« se nasmehne upokojenka. Obiskujejo jo fizioterapevtke, ki ji pomagajo pri razgibavanju telesa, s pomočjo posebnih elastik skuša tudi sama v postelji krepiti roke v želji, da bo hoja s pomočjo hojice v prihodnje lažja, petkrat na teden pa ji pri jutranjih opravilih pomaga tudi socialna oskrbovalka Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. »Brez njih bi bili moji dnevi težji. Nobena želja ali potreba ne ostane spregledana, res sem vesela in zadovoljna, da so tukaj,« o socialnih oskrbovalkah hvaležno pripoveduje Prihavčeva, medtem ko ji Suzana Peterlin z mokro brisačo skrbno umije obraz, z zdravili namaže razdraženo kožo in spretno preobleče posteljo.