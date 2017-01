Tisti, ki so v ponedeljek odšli na Šmarno goro, so bili neprijetno presenečeni, saj je nekdo tamkajšnjo kapelico oskrunil z napisoma »Allahu Akhbar (bog je velik, op. p.)« in »Sharia 4 Slovenia (šeriat za Slovenijo, op. p.)«. Kot kaže, ima vandal težave z zapisovanjem arabskih besed, kajti velik (akbar) je napisal s h, kar je napačno. Policija, ki je prijavo dobila v ponedeljek zjutraj, zbira obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po kazenskem zakoniku. Ugotovili so, da je nastalo za nekaj sto evrov škode.

Dejanje neznancev sta že obsodili tako Islamska skupnost kot Slovenska škofovska konferenca. Pri Islamski skupnosti, kjer so se odzvali prvi, so zapisali, da ostro obsojajo vandalizem in da je takšno dejanje za Islamsko skupnost nesprejemljivo, medtem ko o motivih za takšno dejanje nočejo ugibati, ampak pričakujejo, da bo policija našla storilce in ustrezno ukrepala.

Na podoben način se je odzvala Slovenska škofovska konferenca. Zapisali so, da z zaskrbljenostjo spremljajo pojave verske nestrpnosti in onečaščenja verskih objektov v Sloveniji. Oskrunitev kapelice na Šmarni gori razumejo kot dejanje, usmerjeno proti sožitju med cerkvenimi skupnostmi v Sloveniji.

»Zato se pridružujemo pozivu Islamske skupnosti, naj pristojni državni organi odkrijejo storilce in ustrezno ukrepajo,« je zapisal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Strehovec ter pozval državne oblasti, civilnodružbene organizacije in medije, naj se zavzemajo za spoštljiv odnos do cerkvenih skupnosti, vernikov in prostorov, v katerih izvajajo dejavnost. Del oblasti se je že odzval. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je oskrunitev kapelice obsodil v izjavi za STA. »Gre za nezaslišano dejanje, ki kaže na nestrpnost do verujočih. V Sloveniji ni in ne sme biti prostora za nobeno obliko nestrpnosti,« je dejal Brglez.

To ni prva skrunitev verskega objekta, zgolj v minulem letu jih je bilo več. Ena najodmevnejših se je dogodila pred meseci, ko so neznanci na gradbišče islamskega kulturnega centra v Ljubljani vrgli svinjske glave, in to dvakrat. Marca je nekdo poskrbel za grafit z žaljivo vsebino na ljubljanski stolnici. Poleti so vandali popisali celjsko stolnico in tamkajšnje nagrobne spomenike. Proti koncu leta je bila poškodovana tudi koprska stolnica, kjer je neznanec razbil stekleno pregrado na oltarju in poškodoval kip Žalostne Matere božje.