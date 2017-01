Na lanski zadnji seji občinskega sveta je občinske svetnike med drugim zanimalo tudi, kaj se bo zgodilo, če bo Meščanska korporacija Kamnik dobila v denacionalizacijskem postopku poleg gozdov vrnjeno v naravi tudi občinsko stavbo in ob več drugih nepremičninah tudi zemljišča na kamniških Žalah in Malem gradu.

»Če vrnjeni gozdovi neposredno ne vplivajo na delovanje občine, razen cest in pohodniških poti, pa kamniške Žale, Mali grad in občinska stavba vsekakor,« je poudaril Dušan Papež in spomnil, da so tudi v letošnjem proračunu predvideli javna sredstva za investicijska dela na Žalah in sanacijska dela na Malem gradu. Svetnike je prav tako zanimalo, ali sta v igri za vrnitev v naravi tudi kapelica in stražni stolp na Malem gradu in kaj bi morebitna vrnitev omenjenih nepremičnin pomenila za nadaljnje delovanje in razvoj občine Kamnik. Ali bi morebitna vrnitev v naravi lahko pomenila tudi višje stroške za pokopališko dejavnost in občinsko stavbo, morda tudi ustavitev sanacije območja Malega gradu?

Papež je zato predlagal, da bi morda raje razmislili o nakupu dvorca Kacenberg z vrtovi na območju nekdanje smodnišnice. Ocenil je, da bi se s selitvijo na to območje izognili plačevanju najemnine, razširili območje mestnega središča in hkrati zaščitili kulturno dediščino.