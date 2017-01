Zadnji mesec minulega leta se ni le začel z rekordnimi obeti za ljubljanski turizem, ko je bila zasedenost prenočišč že v prvih enajstih dneh decembra devet odstotkov večja kot v enakem obdobju leto prej, temveč se je z dobrimi statističnimi rezultati na področju turizma tudi končal.

V javnem zavodu Turizem Ljubljana so namreč našteli, da je leto 2017 na štirih osrednjih ljubljanskih trgih, kjer je potekal silvestrski glasbeni program, pozdravilo približno 55.000 ljudi, medtem ko je po njihovih podatkih na prostem v prestolnici silvestrovalo skupno več kot 100.000 ljudi. Ob polnoči je večtisočglavo množico razsvetlil 3500 evrov vreden ognjemet iz razgradljivih materialov z ljubljanskega gradu, ki ga je večina občudovala s Kongresnega trga.

Hoteli skoraj razprodani

Množičen pa ni bil le obisk silvestrskih koncertov na prostem, z izkupičkom so lahko po rekordnem oktobru in novembru znova zadovoljni tudi ljubljanski hotelirji. Zadnji dan starega leta so bili namreč hoteli v prestolnici skoraj povsem razprodani. Kot je pojasnila direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana Petra Stušek, so bili po podatkih turističnih informacijskih centrov (TIC), ki zajemajo približno 80 odstotkov vseh ljubljanskih namestitvenih objektov, na silvestrovo hoteli v prestolnici zasedeni kar 98,2-odstotno.

»Tudi obiskanost obeh turističnih informacijskih točk je bila zadnji konec tedna precejšnja. V petek, 30. decembra, smo pomagali 1960 obiskovalcem, 31. decembra 1603 obiskovalcem, 1. januarja pa 1090 obiskovalcem,« je nekaj statističnih podatkov naštela direktorica. Največ turistov je bilo v zadnjih dneh leta 2016 iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Srbije, Nemčije in Anglije, vse več je tudi turistov iz Južne Koreje in Japonske. »Tudi Italijanov je bilo več kot prejšnja leta,« je dodala Stuškova.