V dobrem letu bo zamenjanih pet od desetih voditeljev desetih najpomembnejših držav na svetu (ZDA, Francija, Italija, Velika Britanija, Brazilija), dva sta v odhajanju. Z voditelji gredo tudi njihove ekipe in njihovi koncepti vodenja države. Voditelji držav sicer niso vsemogočni, ampak ker po navadi sledijo družbenim silnicam, je njihov vpliv sorazmerno velik. S spremembo družbenih silnic pridejo tudi drugi voditelji in zdi se, da je sedaj nastopil tak čas. Med pomembnejšimi novostmi je ta, da bo geoekonomika nadomestila geopolitiko.

V ZDA in delno širšem zahodnem svetu se kaže tako imenovani Trumpov efekt, izraz tega je dejstvo, da se borzni kazalnik Dow Industrials giblje na zgodovinsko najvišjih številkah in se bliža 20.000 točkam. Morda ima Trumpova ekipa drugačne vrednote od naših, ampak zdi se, da se na posel spozna.

Če je bilo za preteklo obdobje značilno zniževanje ovir za pretok blaga in storitev, v bodoče najbrž ne bo več tako. Odprava carinskih in drugih ovir za mednarodno trgovino je v interesu produktivnejših držav in gospodarskih subjektov, šibkejšim pa jemlje možnosti za razvoj. Nekdanja skupna država je s carinami ščitila razvijajočo se slovensko industrijo, brez te zaščite je ne bi imeli.

V svetu danes vstopajo v konkurenčni boj novi, orjaški gospodarski subjekti, ki ob približno enaki produktivnosti z bistveno cenejšo delovno silo uspešno konkurirajo dosedanjim ponudnikom blaga. Edini odgovor je vzpostavitev ovir za novo konkurenco ali pa nastopi množična domača brezposelnost in celo destabilizacija političnih razmer.

Človeška eksplozija v revnejšem delu sveta bo vsakih dvajset let skoraj podvojila število prebivalcev planeta in za to število ljudi ni ne hrane ne prostora. V črni Afriki sedita na potovalnih culah dve tretjini tamkajšnjega prebivalstva (800 milijonov ljudi) in čakata, da se odpravita v Evropo; in tudi ob reki Rio Grande čakajo množice za vstop v ZDA. Tega navala ob vsem humanizmu bogate razvite države ne bodo vzdržale in prej ali slej bo treba zapreti vrata. Voditelji morajo delovati v interesu držav, ki jih vodijo. Nekateri to že delajo. Japonski premier Abe išče trg v Rusiji, v ZDA pa se pripravljajo na razveljavitev sporazumov, ki so jim v škodo.

Tudi v Evropi se je v zadnjih desetletjih marsikaj spremenilo. Ob ustanovitvi EGS je bila produktivnost ustanovnih članic približno izenačena in Nemčija je bila manjša, danes pa je Nemčija bolj produktivna, večja in bolj ošabna. Mnogi Francozi in Italijani to občutijo na svojem žepu. Tudi ZDA bodo videle v Evropski uniji nadležno konkurenco, ki je pripravljena jesti s skupne mize, ne pa tudi plačati kosila.

Slovenija je v prihajajočih časih v nezavidljivi vlogi. Ponuja zelo malo končnih proizvodov, je predvsem dobaviteljica polizdelkov in sestavnih delov, stisnjena med prodajalci surovin in polproizvodov in odjemalci polizdelkov in sestavnih delov. Nestrokovni in neodgovorni državni uradniki omejujejo podjetniško svobodo in plenilski cehi izkoriščajo ljudstvo. Priznati si moramo, da smo si tega sami krivi. V letu 1990 smo nasedli pisunom in filozofom, ki so tudi v Srbiji napravili veliko zgage, na volitvah pa volimo nove obraze, ki se na upravljanje države ne spoznajo.

Država je predvsem gospodarski organizem, pravo je le eno od njenih orodij.

Janez Škulj, Velike Lašče