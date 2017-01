Mojemu predsedniku države

V času agresije na Republiko Slovenijo sem aktivno sodeloval pri osamosvajanju Republike Slovenije. Kot pripadnik organov za notranje zadeve sem opravljal pomembne naloge in dolžnosti. S teritorialno obrambo in prebivalci Slovenije nam je uspelo premagati odlično oboroženega agresorja. Opravili smo timsko delo, vsak je s svojim znanjem in željo po osamosvojitvi prispeval svoj delež. Ni dopustno, da bi kogar koli posebej hvalili zato, ker je opravljal svojo državljansko dolžnost tistega davnega leta 1991, in ga izpostavili kot bolj zaslužnega.