Pozimi je največji del sezonske zelenjave vezan na gomoljnice in korenovke. Koleraba in repa sta bili nekoč redno na zimskem jedilniku, sedaj, v poplavi zelenjave iz rastlinjakov, pa sta skoraj pozabljeni. A kljub temu lahko za prihodnjo vrtno sezono razmišljamo o kakšni novi korenovki. Recimo o črnem korenu (Scorzonera hispanica), ki postaja vse bolj priljubljen predvsem zato, ker je primeren za diabetično prehrano, saj vsebuje inulin in znižuje naravni sladkor v krvi.

Črni koren izhaja iz Sredozemlja in z Bližnjega vzhoda. Kot zanimivost ga je zahodni Evropi prvič opisal Leonhard Rudolf, ki je črni koren leta 1575 zagledal na tržnici v sirskem Alepu. Še posebno ga cenijo na Pirenejskem polotoku. Celo tako, da so sladico iz črnega korena na Portugalskem uvrstili na seznam rastlin Barke okusa, seznama tradicionalnih, a izumirajočih okusov. Črni koren izhaja iz iste družine rastlin kot sončnice, zato tudi ta rastlina cveti z žarkimi rumenimi cvetovi in jo ponekod gojijo kot okrasno rastlino. Še bolj pa postaja priljubljena zaradi dolgih črnih korenov, ki lahko zrastejo tudi do metra, zato ga v nekaterih jezikih, recimo v hrvaščini, imenujejo kačar oziroma kačja rastlina (hrvaško španjolski zmijak). Germanska ljudstva in Kelti pa so bili prepričani, da vas obedovanje črnega korena lahko obvaruje pred kugo in kačjimi piki. Zanimivo je, da so bili že v 17. stoletju največji pridelovalci črnega korena Belgijci. Tudi dandanes so največji pridelovalci črnega korena Belgijci, Francozi in Nizozemci, veliko pa ga pojedo tudi v Nemčiji.