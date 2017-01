Zahvaljujoč spletu si lahko vsak dan omislimo nov vinski pripomoček. Kajti vinski posel že dolgo ni več le prodaja vrhunskega vina, temveč tudi vsega, kar sodi poleg, pa naj bo še tako nepotrebno ali trapasto. Nekaj dni pred novim letom je splet obnemel nad idejo vinskih kozarcev iz sira. Posnetek, kako si lahko take kozarce naredite doma, je na svoji facebook strani objavil portal PopSugar Food, ki sicer objavlja precej fine recepte. Recept za sirove kozarce je naletel na mešane odzive. Odziv pa je bil v vsakem primeru ogromen: v nekaj urah si je posnetek delilo 10.000 ljudi, z izgovorom, da je to ultimativna ideja za novoletno zabavo. Zgodba je v tem, da si v domači kuhinji stopite sir in ga spremenite v majhne kozarce, sicer bolj velikosti za žganje kot za vino, a ideja je, da požirek vina popijete, medtem ko grizljate kozarec. Ker sta sir in vino seveda odlična kombinacija. Pravi vinoljubci so bili ob ideji zgroženi, češ, to je nagnusno uničevanje vina. Ljubitelji zabav pa navdušeni, saj bodo sirni kozarci poslej zvezde vsake zabave.

Kozarci iz stopljenega sira še zdaleč niso edina nora vinska ideja, ki ta trenutek kroži po spletu. Prav kozarci so najbolj na udaru za najrazličnejše inovacije, kot da stari dobri kristal ne bi več zadostoval za vrhunski užitek. Ne, za užitek si morate zdaj privoščiti narobe obrnjene kozarce, pri katerih se zdi, da vino pijete iz peclja kozarca. Naročite jih lahko za dobrih deset evrov za kos.