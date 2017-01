Skutna pita s porom

Potrebujemo: za krhko testo 150 g moke, 90 g masla, 1 žlico olja, ščepec morske soli. Za oblogo še 300 g skute iz sladkega mleka, 1,25 dl smetane za stepanje, 1,25 dl polnomastnega mleka, 25 g masla, 250 g pora, 60 g pikantne klobase (ali druge podobne mesnine), 1 veliko jajce, morsko sol, sveže zmlet poper, 1,5 žlice sesekljanega peteršilja. Za posip še ščep timijana ali origana.

Hladno maslo zrežemo na koščke v ognjevarno posodo. Dodamo olje, 3 žlice hladne vode in sol. Posodo za približno 15 minut položimo v ogreto pečico, da se začne maslo peniti, ob robu pa rjaveti. Posodo vzamemo iz pečice, takoj dodamo moko in na hitro premešamo, da dobimo kepo, ki se ločuje od posode. Testo predenemo v model za pite s premerom 22 centimetrov in snemljivim obodom. S kuhalnico ga nekoliko sploščimo. Pečico segrejemo na 210 °C. Ko se testo nekoliko ohladi, ga s prsti pritisnemo na dno in ob obod modela. Za žličko testa prihranimo, da z njim pokrpamo morebitne razpoke. Testo po dnu desetkrat prebodemo z vilicami in model za približno 15 minut položimo v segreto pečico, da se testo zlato rjavkasto obarva. Por očistimo in drobno narežemo. V manjši posodi razpustimo maslo, na katerem čebulo počasi opražimo do mehkega in jo začinimo s soljo in poprom. Klobaso drobno narežemo. Pečeno testo vzamemo iz pečice. Morebitne razpoke pokrpamo s prihranjenim testom in vse skupaj ohladimo. Temperaturo v pečici znižamo na 200 °C. Preden se čebula zmehča, peteršilj drobno sesekljamo. Čebulo odstavimo, takoj vmešamo sesekljani peteršilj in zmes ohladimo. V skledi zmešamo skuto, smetano, mleko, jajce, narezano klobaso, sol in poper. Primešamo ohlajeno čebulo, po želji pa dodamo še druga zelišča. Mešanico enakomerno razdelimo po ohlajenem testu, potem pa model za slabe pol ure položimo v pečico. Pečeno pito ohladimo na sobno temperaturo, posujemo z origanom ali drugim zeliščem in postrežemo kot predjed ali prilogo. Odlično se ujame z jogurtom, v kombinaciji s solato pa iz pite nastane samostojna jed.

l Skuto pri nas najpogosteje srečamo v štrukljih, zavitkih in pitah ali v družbi bučnega olja, mlete paprike, čebule in rženega kruha iz krušne peči, kot vam jo bodo pripravili na Koroškem in morda priložili k suhomesnatim narezkom. Na severovzhodu z njo pečejo gibanice in pogače, posebej znan pa je liptovec. Ta izvira s severa Slovaške, iz pokrajine Liptov, in ima celo nekaj podobnosti s koroško skuto. Pripravimo ga tako, da v skuto vmešamo nekaj masla ali smetane, drobno sesekljano čebulo in česen, mleto papriko, mleto kumino in po želji še druga zelišča. Liptovec se praviloma maže na črni, ne beli kruh. Nikakor ne moremo zgrešiti z domačimi skutnimi štruklji, s skuto pa lahko pripravimo tudi imenitno testo za češpljeve ali marelične cmoke. Kadar ni časa za resnejše kuhanje, skuto priložimo še vročim olupljenim kuhanim krompirjem ter pokapamo z bučnim oljem in okusno kosilo je na mizi!