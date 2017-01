V petek bo prvi koncert v letošnjem ciklu Pogled nazaj – pogled naprej dirigiral Marko Hribernik. Stavke ni želel komentirati, je pa povedal, da je bilo včerajšnje vzdušje na vaji zelo delovno, kar ga je na neki način presenetilo; pričakoval je demotiviran orkester. »Članom orkestra sem dejal, da jim želim v službi vse dobro, tudi v opravljanju njihovega lepega poslanstva.«

Očitno se januarja v SF obeta zatišje, saj jih po petkovem koncertu čakata dva tedna priprav na tri koncerte baročnega abonmaja, ki ga umetniško sestavlja in tudi dirigira član orkestra oboist Matej Šarc. Priprave na oranžni 5, ki ga bodo izvedli februarja, pa bo vodil dirigent Marcelo Lehninger. Maestro Lajovic bi sicer v SF začel ponovno vaditi sredi februarja.

Novoletni koncert pa bi lahko tudi bil, saj so stavkajoči na kompromisni predlog direktorja Damjanoviča, ki jim ga je posredoval nekaj dni pred koncertom – da se novoletni koncert z Urošem Lajovicem še izpelje – na neki način pristali. V pismu jim je v četrtek še zagotovil, da sta se z maestrom dogovorila o njegovi prekinitvi pogodbenega sodelovanja, da se je k temu zavezal tudi neposredno na decembrski izredni seji sveta ter da mu je »zaradi nezadovoljstva članov orkestra in porušenega nezaupanja med njimi predlagal, da se nadaljnje sodelovanje na sporazumen način prekine«.

Ker se pogajalski kompromisi niso izšli in je bil novoletni koncert zadnji hip odpovedan, je bil Cankarjev dom v nedeljo na novoletni dan zaklenjen. Po pravilih stavke se je orkester moral pojaviti na delovnem mestu, zato so jim morali v času stavke odkleniti vrata SF. Tam so potem prebili čas, ko naj bi v CD potekala generalka in koncert: odigrali so Straussov valček Na lepi modri Donavi, za javnost pa ponovili stavkovne zahteve.

Pristanek orkestrašev na ta pogoj je pomenil tudi »umik« ene od osrednjih stavkovnih zahtev oziroma začasno prekinitev stavke. Zahtevali so le pisni sporazum med direktorjem in dirigentom. Vendar pa so iz odvetniške pisarne, ki zastopa Damjanoviča, dobili svoj predlog zavrnjen, brez povabila k nadaljnjim pogajanjem. Orkester se je počutil prevaranega, zato se je 1. januarja napovedana stavka tudi zgodila.

Ministrstvo po polževo

Stavke na prvi dan leta se je udeležil tudi glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj. Meni, da je ključni razlog za nastalo situacijo direktor, saj je pripeljal šefa dirigenta, ne da bi lahko orkester pri tem sodeloval, in s to gesto prevzel vso odgovornost za to, kar se med šefom dirigentom in orkestrom dogaja. Zapletov ni reševal pravočasno, posledica pa je stavka. Po Štrukljevem prepričanju bi bil Damjanovičev odstop lahko začetek razrešitve in poti nazaj v normalizacijo odnosov v ustanovi. S prstom je pokazal tudi na ključno odgovornost ministra za kulturo Antona Peršaka, saj je prav on tisti, ki lahko razreši Damjanoviča.

Tudi stavkajoči menijo, da pristojno ministrstvo za kulturo ne naredi dovolj, da bi se spori razrešili, in da se ne morejo več sprenevedati, da gre za »notranji konflikt, v katerega se po možnosti ne bi vmešavali«. Na ministrstvu odgovarjajo, da so v njihovi pristojnosti imenovanje direktorja in sveta zavoda ter nadzor delovanja in poslovanja. V zvezi s slednjim je minister 29. decembra podpisal odredbo o izvedbi revizije poslovanja SF v letih od 2013 do 2016, za katera so stavkajoči poslali določene obremenilne indice. Ugotovitve bi morale biti znane v nekaj tednih, na tej osnovi pa se bo minister tudi odločal o morebitni razrešitvi direktorja. Minister se bo sicer v kratkem tudi osebno sestal z Orkestrom Slovenske filharmonije.

Vse vpletene strani naj bi konec tega tedna sprejel predsednik državnega sveta Mitja Bervar, ki je nekdaj vodil ljubljansko operno hišo in razmere v kulturi pozna. S stavkajočimi pa se bodo v teh dneh intenzivno ukvarjali tudi v parlamentarnem odboru za kulturo.