Za uvod v današnji začetek dela 115. sklica ameriškega kongresa so republikanski poslanci v predstavniškem domu že v ponedeljek nepričakovano glasovali za omejitev pristojnosti neodvisnega organa, ki bdi nad (ne)etičnim ravnanjem kongresnikov. Spremembe, ki jih je predlagal Bob Goodlat iz Virginije, bi moral potrditi še predstavniški dom, v katerem imajo republikanci udobno večino, vendar se to ne bo zgodilo, saj je očitno zalegla kritika, ki jo je na račun svoje stranke izrekel predsednik Donald Trump. Tako so danes iz kongresa sporočili, da sprememb glede organa za nadzor etničnega ravnanja ne bo.

Trump okaral republikanske kongresnike

Etični urad so po korupcijskih škandalih, zaradi katerih so trije kongresniki končali za zapahi, leta 2008 ustanovili tedaj večinski demokrati v kongresu. Njihova napoved, da mu bodo pristrigli krila, si je prislužila ostro Trumpovo kritiko, češ da se ukvarjajo z obrobnim uradom, namesto da bi se posvetili resničnim prioritetam, kot so zdravstveno varstvo in davki.

Po napovedih se bodo republikanski kongresniki še pred uradno Trumpovo zaprisego, po kateri bosta v njihovih rokah izvršna in zakonodajna oblast, lotili socialne, delovne in okoljske zakonodaje, predvsem pa začeli utirati pot za ukinitev delov zdravstvene reforme odhajajočega predsednika, znane kot Obamacare. Vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell iz Kentuckyja je že izrazil navdušenje nad dejstvom, da ima stranka vzvode oblasti v rokah in lahko »dosega rezultate«. Ti naj bi bili vidni že po prvih sto dneh sedanjega sklica, posvečenih glavnim republikanskim ciljem, ki pa ne bodo dosegljivi brez ovir, čeprav se opozicijski demokrati po nepričakovanem dvojnem volilnem porazu še vedno opotekajo. V prid jim je, da imajo svoje težave tudi republikanci, ki Trumpa še niso vzeli za svojega in se bodo razdelili ob nekaterih njegovih imenovanjih. Že zdaj je bilo to očitno ob njegovi izbiri Rexa Tillersona za zunanjega ministra, zaradi povezav z ruskimi naftarji.

Razdeljeni so tudi glede zdravstvenega varstva in davkov. Dejstvo pa je, da imajo zdaj republikanci možnost uveljaviti zakonske predloge, ki jih že leta jasno zagovarjajo, a se je na njih v senatu zaradi predsednikovega veta nabral prah. Ob tesni večini v zgornjem domu namreč lahko računajo na določeno medstrankarsko sodelovanje z vsaj desetimi demokratskimi senatorji, ki jih čez dve leti čakajo volitve v zveznih državah, ki so novembra volile Trumpa.