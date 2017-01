Štiriinšestdesetletni Marjan Munda se je na včerajšnjem predobravnavnem naroku soočil s tožilskim očitkom, da je 3. oktobra lani poskusil vzeti življenje Tomažu Ivancu. Mundo in Ivanca je tok življenja naplavil na družbeno dno, oba sta že dalj časa brez zaposlitve in brez stalnega prebivališča. Streho nad glavo sta si našla na Lentu, pod Glavnim mostom v Mariboru, v zatočišču, ki ga tamkajšnji brezdomci imenujejo bunker.

Omenjenega dne okoli 17. ure je obdolženi v bunkerju večerjal kruh s pašteto, ko je do njega pristopil Ivanc in ga udaril v obraz. To naj se ne bi zgodilo prvič. Oškodovanec naj bi v mesecih prej že večkrat fizično obračunaval z njim, je policistom kasneje potožil Munda. Tistega dne pa mu je prekipelo. V roke je vzel 20-centimetrski nož in Ivanca z njim zabodel v hrbet.

Rezilo je na srečo zadelo ob levo lopatico in ni poškodovalo vitalnih organov. Ivanc je zatem skušal ubežati napadalcu in je stekel iz zatočišča v bližnjo Dravsko ulico, kjer pa je padel po tleh. Tam ga je naskočil Munda in začel zamahovati z nožem proti njemu. Dejanja mu ni uspelo dokončati, saj sta mu to preprečila sosed, ki je slišal glasno kričanje, in naključni mimoidoči.

Sodišče bo pritegnilo izvedenca psihiatra Preiskovalni sodnik je Mundo vtaknil v pripor, tožilstvo pa je po opravljeni sodni preiskavi dejanje kvalificiralo kot poskus uboja. Mariborska okrožna tožilka Metka Zupanc je danes predlagala izrek največ šestletne zaporne kazni, če bi obdolženi priznal dejanje. »Ne priznavam krivde,« ji je odvrnil Munda in terjal sojenje pred petčlanskim senatom, ki mu bo predsedovala mariborska okrožna sodnica Vanja Verdel Kokol. Verdel-Kokolova se je danes strinjala z dokaznima predlogoma zagovornika Simona Dolinška. Odredila bo zaslišanje dveh prič, ki naj bi v preteklosti doživeli, kako je oškodovanec maltretiral obdolženega. Strinjala se je tudi s pritegnitvijo sodnega izvedenca psihiatra. Spisal bo mnenje o tem, ali je bil obtoženec sposoben razumeti pomen in posledice svojih dejanj. V času napada je bil namreč pod vplivom psihoaktivnih zdravil, obenem pa je zaužil tudi večjo količino alkoholnih pijač. Uvodni narok z zagovorom obdolženca bo 31. januarja.