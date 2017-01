Najdaljšo zaporno kazen za proizvodnjo, predelavo in preprodajo prepovedane droge, konoplje, v hudodelski združbi je kranjska tožilka Nadja Gasser na včerajšnjem zaključku glavne obravnave predlagala za Anesa Dukića, in sicer pet let in šest mesecev zapora. Pol leta krajšo zaporno kazen je predlagala za Danijela Oseta; Matjaž Smolinsky naj bi šel v zapor za tri leta in dva meseca, za eno leto in pol pa po tožilkinem predlogu Ugo Grbec. Vsi štirje naj bi vrnili tudi denar, s katerim so se z nečednimi posli okoristili. Tožilka je predlagala tudi podaljšanje pripora za Oseta in hišnega pripora za Smolinskega in Dukića.

Obramba tako visokim kaznim nasprotuje. Zagovorniki obtoženih so se v svojih zaključnih besedah osredotočili predvsem na trhle dokaze o obstoju kriminalne združbe. Prizadevajo si za odpravo pripora in hišnega pripora za obtožene, menijo, da nekateri dokazi niso bili pridobljeni zakonito. Ali bo sodišče obtožene obsodilo in kakšne kazni jim bo naložilo, bo znano jutri.

Iz kriminala v kriminal Danijel Oset, ki je v preteklih zaslišanjih in v predkazenskem postopku natančno opredelil vpletene kot skupino ter opisal vloge posameznikov v njej, je danes v dopolnitvi zagovora svoje pretekle izjave pripisal šoku ob odvzetju prostosti. A s tem je razočaral tožilko, ki je do danes menila, da se kaznivega dejanja zaveda in edini od četverice odgovornosti ne prenaša na druge, kar bi lahko bila olajševanja okoliščina. Svoje nezadovoljstvo nad sodstvom pa je izrazil tudi Martin Bohnec, vodja združbe, ki po podpisu sporazuma o priznanju krivde že prestaja štiriletno zaporno kazen. Na včerajšnjem zaslišanju kot priča je opozoril, da kar 80 odstotkov navedb iz obtožnice ne drži, a le s podpisom pod te navedbe si je lahko izposloval nižjo zaporno kazen. Na zahtevo okrožnega sodišča, naj vrne še 44.700 evrov, ki naj bi si jih pridobil z nečednimi posli, se je pritožil, a mu višje sodišče ni ugodilo. »Zaslužil sem 6.515 evrov. Saj ste prisluškovali, nisem imel za bencin, malico so mi drugi plačevali,« je dejal in ponovil, da je bil v kriminalna dejanja prisiljen, da je lahko preživel šest otrok, h kriminalu pa se bo moral zateči tudi za vračanje dolga državi.