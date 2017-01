Hiša XL, kot se imenuje, meri 410 kvadratnih metrov. Konceptualno je zasnovana iz dveh med seboj vzporednih lamel ter povezovalne lamele, ki je postavljena pravokotno nanju. Trije volumni so podolgovate oblike s pravilnimi dvokapnicami. Najkrajša lamela je podaljšana v nadstrešnico za avtomobile.

Leseni elementi kot senčila

Fasada lamel je obložena z večjimi fasadnimi ploščami – prečna povezovalna lamela v svetlih ter drugi dve v temnih odtenkih. Večje steklene površine so pomaknjene navznoter in so oblikovane v kombinaciji z lesenimi oblogami. Čeznje so položeni navpični leseni elementi, ki hkrati služijo kot senčila.