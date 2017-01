Take testenine so torej italijanske gospodinje pripravljale od nekdaj, slavne pa jih je naredil Alfredo Di Lelio, ki je leta 1892 naredil fettuccine s trojnim maslom za svojo ženo, ki je bila po rojstvu sina Alfreda II. zelo šibka. Preden je testenine postregel ženi, je še pomolil k sveti Ani, zavetnici porodnic. Žena se je okrepčala, izdatna jed pa je zaslovela po Rimu. Najprej jih je kuhal v mamini oštariji, leta 1914 pa je odprl svojo in na jedilnem listu je bila seveda glavna jed testenine z maslom alfredo.

Med vojno je to oštarijo prodal svojima natakarjema, s sinom pa je leta 1950 odprl novo restavracijo Alfredo all'Augusteo, ki je odprta še dandanes. Po Alfredovi upokojitvi jo je vodil njegov sin Alfredo II., nato vnuk Alfredo III., vsi slavni po enakih brkih in širokem nasmehu. Zdaj restavracijo vodi nečakinja Ines. Za ameriško slavo sta poskrbela igralca Mary Pickford in Douglas Fairbanks, ki sta leta 1927 pri njem jedla testenine in bila tako navdušena, da sta mu podarila zlati pribor, ki ga še vedno hranijo v restavraciji. Slavo testenin sta ponesla s seboj v Ameriko, kjer so zdaj na jedilnem listu vsake povprečne ameriške italijanske restavracije.