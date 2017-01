Ženski slalom na Sljemenu velja za enega najdaljših v svetovnem pokalu, v prvi vožnji je tekmovalkam veliko preglavic povzročala zapletena postavitev v zgornjem delu. Odstopile so kar štiri od prvih osmih tekmovalk, tudi Mikaela Shiffrin, ki je tako zapravila možnost za še osmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu, s čimer bi se izenačila z rekordom Janice Kostelić iz sezone 2000/01. Po prvi vožnji je vodila Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, najbližje ji je nekoliko presenetljivo prišla Bernardette Schild. V finale sta se uvrstili tudi Ana Bucik (9. mesto) in Maruša Ferk, ki je bila 17.

Tudi v drugi vožnji na Sljemenu so se nadaljevale težave tekmovalk, največ jih je odstopilo na prelomnici v zgornjem delu. Nekaj težav je imela tudi Maruša Ferk, ki je še uspela pravilno prismučati do cilja, na koncu je tudi po zaslugi niza odstopov ohranila 17. mesto iz prve vožnje.

Ana Bucik se je v drugi vožnji odločila za nekoliko bolj varno smučanje in se izognila pastem proge v Zagrebu, a je ob tem na progu pustila kar nekaj časa. Posebej zadnjih nekaj vrat mlada slovenska slalomistka ni izpeljala najbolje in v cilj prišla kot četrta. Vseeno je bila njena vožnja dovolj za najboljši rezultat v karieri, na Sljemenu je tekmo končala kot 11.

V boju za zmago so prevladovlae Čehinje in Slovakinje, na koncu se je zmage veselila izkušena Veronika Velez Zuzulova, na oder za zmagovalke sta stopili še Petra Vlhova in Šarka Strahova.ng