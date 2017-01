V predvolilno kampanjo spomladi 2016 se je podal skupaj s še štirimi nasprotniki, z nekaterimi se je pomeril že na prejšnjih volitvah. Nastopil je zelo samozavestno in se celo primerjal z nogometnim zvezdnikom Messijem: »Jaz sem Messi županskih volitev v Draguseniju. Ko igra Messi, vsi igralci nasprotnega moštva igrajo proti njemu. V teh volitvah so se vsi kandidati obrnili proti meni.«

Toda največje presenečenje za Cepoija je bil pogled na dokončni seznam kandidatov za župana Dragusenija. Med petimi kandidati sta bila tudi kandidata, ki se ju je najbolj bal, pa ne zaradi njunega programa ali zaradi strank, ki bi stale za njima, ali osebnostnih kvalitet, ki bi jih morebiti imela. Ne, najbolj se je bal njunih imen: na listi Stranke ljudskega gibanja imena »Vasile Cepoi« in na listi Nacionalne svobodnjaške stranke imena »Vasile Cepoi«. Aktualni župan ni bil v sorodstvu z nobenim od soimenjakov, njuno pojavljanje na županskih volitvah pa je označil za poskus vnašanja zmede med volilce. Nasprotna kandidata sta zanikala kakršnokoli medsebojno povezavo in poskus zarote proti aktualnemu županu. Dejala sta, da si le želita dobro za svoj kraj in da je napočil čas za zamenjavo na županskem stolčku.

Nevtralni opazovalci so takoj pohiteli s pojasnili, da je »Vasile« v Romuniji zelo pogosto ime, da se priimek »Cepoi« (»velika čebula«) posebej pogosto pojavlja v tem delu Romunije in da imenska zveza »Vasile Cepoi« ni nobeno naključje. Ne glede na to, da so kandidati soimenjaki prihajali iz treh različnih strank, dveh z desnosredinskega in ene z levosredinskega spektra, so si volilci bolj kot z njihovim strankarskim ozadjem in predvolilnimi obljubami pomagali z drugačnim razlikovanjem. Tako je na primer Gheorghe Ariton, prebivalec Dragusenija, enemu rekel »Vasile Cepoi iz doline«, drugemu »Vasile Cepoi s hriba« in tretjemu »Vasile Cepoi, originalni«. Romunski mediji so vnaprej slavili zmago in poraz Vasile Cepoija, le da niso vedeli, katerega.

Že na prejšnjih volitvah je imel župan za protikandidata Vasila Cepoija. Volilna komisija je takrat razločila kandidata soimenjaka tako, da so med imenom in priimkom dodali začetnico imen očetov, tako da sta za župana kandidirala Vasile V. Cepoi in Vasile A. Cepoi. A zdaj se jima je pridružil tretji kandidat, katerega ime očeta se prav tako začne z V. Zamisel, da bodo logotipi strank – vrtnice, puščica, srce – predstavljali dovolj prepoznavno razliko med tremi kandidati, župana ni prepričala. Tudi tokrat ni šlo računati na to, da bo zadoščalo na volilnih lističih natisnjeno preprosto razlikovanje med originalnim, dolenjskim ter gorenjskim Cepoijem, ki se je prijelo med volilci. Cepoi, župan, je vztrajal pri tem, da Ljudska stranka in Svobodnjaška stranka namenoma povzročata zmedo med volilci, ki da bodo zaokrožili številko pred prvim Vasilem Cepoijem na seznamu, in to ne bo on.

Ugotovil je, da mora igrati enako igro, kot jo domnevno igrata njegova protikandidata. Odločil se je za pragmatično odločitev in si spremenil ime v Vasile Lica Cepoi. Lica je njegovo ljubkovalno ime, ki ga spremlja od otroštva in po katerem ga pozna precejšnje število sokrajanov. Ti naj mu ne bi zamerili, da ni ničesar naredil za odpiranje novih delovnih mest, saj je vendarle asfaltiral prašne in blatne ulice Dragusenija in si s tem pridobil njihovo naklonjenost. In res, sprememba imena se je Vasilu Lici Cepoiju na koncu izplačala. Zanj je volilo 1200 volilnih upravičencev (82 odstotkov) in mu prineslo prepričljivo zmago ter četrti županski mandat. Ljudski Vasile Cepoi, »gorenjec«, je zbral 100 glasov, »dolenjec«, svobodnjak Vasile Cepoi, pa 10 glasov. Preostala dva – necepoijska – kandidata sta skupaj dobila manj kot 10 glasov. Tudi če se je za prihodnost Dragusenija treba bati, je ta imenu »Vasile Cepoi« zagotovljena.