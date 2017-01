»Če mi je na silvestrovo v četrtfinalu sprinta še malo zmanjkalo in nisem imela sreče kot srečna poraženka, pa sem zelo vesela odličnega teka na pet kilometrov klasično. Od starta sem vseskozi poskušala ostati zraven najboljših in držati njihov ritem, le na koncu me je malo zabilo. Super tekma,« je bila zadovoljna Anamarija Lampič po drugem tekmovalnem dnevu 11. Tour de Ski v dolini Müstair, ki jo po dveh 14. mestih uvršča na zanjo visoko 11. mesto v skupnem seštevku. Z nestrpnostjo pričakuje današnje nadaljevanje v Oberstdorfu. »Zelo se veselim skiatlona. Dobro, da je disciplina le po pet kilometrov klasično in drsalno, ne pa dlje. To desetko bi lahko kar dobro 'odletela',« se že veseli novega izziva, potem ko je bil novoletni tek zanjo najboljša predstava na razdalji doslej.

Tekačica iz Valburge pri Medvodah, hči kolesarskega olimpijca Janeza Lampiča, je poleg Mihe Šimenca, ki je na uvodni dan popravil kar 13 let staro znamko najboljših moških uvrstitev nove moške dobe smučarskega teka, prijetno presenečenje začetka najprestižnejše tekaške preizkušnje v sezoni. Vesna Fabjan z 12. mestom v uvodni etapi drsalnega sprinta, Alenka Čebašek s 24. (v kvalifikacijah je bila enajsta) in Katja Višnar s 27. so imele večja pričakovanja. Fabjanova se je edina uvrstila v polfinale v svoji paradni disciplini, kar je dosežek zime, a je v preveliki želji morda začela prehitro in na zahtevni progi na veliki nadmorski višini ji je zmanjkalo moči. Skupaj z Višnarjevo sta že končali Tour in cilje usmerili na tekmo alpskega celinskega pokala v petek v Planici.

Po 6. decembru 2003 ima točke svetovnega pokala znova vpisane tudi eden od slovenskih tekačev. Miha Šimenc je z 22. mestom prebil mejo trideseterice, ki jo je pred njim decembra 2006 v Münchnu in 2007 v Pragi zadnji presegel sedanji pomočnik glavnega trenerja Nejc Brodar, vendar ni pritekel do vrha Alpe Cermis, zato se mu točke uradno niso štele, tako da so zadnje vpisane prav tako njegove iz Dobbiaca (23. mesto). »Odličen občutek. Nekako sem s tem prišel na tekaški zemljevid in opozoril nase. Neizmerno sem užival. V kvalifikacijah sem odlično razporedil moči, tekel ekonomično in umirjeno. Poseben občutek je teči velike izločilne teke. Zabavno. Posebna izkušnja. S statistiko se nisem obremenjeval. Tudi breme točk sem poskušal odmisliti, tekel sem sproščeno, zbrano in to je bil ključ do uspeha. Tudi v ekipi so bili vsi veseli mojega dosežka. Prebili smo ta zid in zdaj bo lažje,« se je razgovoril 21-letni Miha Šimenc, ki je tako kot vrstnica Lampičeva v svetovnem pokalu šesti med mladimi, starimi do 23.