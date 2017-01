V popularnem nočnem klubu Reina na evropskem bregu Bosporja je neznanec, ki ga je Islamska država danes razglasila za »vojaka kalifata«, streljal na okoli 600 obiskovalcev, ki so se tam zabavali v prvih nedeljskih zgodnjih urah. V bližino kluba naj bi se domnevni terorist okoli poldruge ure zjutraj pripeljal s taksijem, pred njim pa iz potovalke izvlekel kalašnikovko ter najprej ubil varnostnika pred vhodom in nekega turističnega vodnika, nato pa izstrelil v goste vsaj šest nabojnikov oziroma okoli 180 krogel. Te so naključno kosile med ljudmi, ki so si poskušali poiskati zavetje, nekateri pa so skočili v hladno vodo preliva pod najjužnejšim mostom med Evropo in Azijo. Med 39 mrtvimi je bilo 27 tujcev, največ iz Savdske Arabije, in sicer sedem, po navedbah DW pa tudi trije Nemci. Slovensko zunanje ministrstvo nima podatkov, ali so bili med številnimi ranjenimi morda kakšni Slovenci.

Reina je sicer privlačna turistična točka v Carigradu, umeščena v del, kjer se spogleduje z mošejo, krščansko cerkvijo in sinagogo in tudi zato velja za nekakšno predstavnico sekularne Turčije. Ali je bil nočni klub zato tarča napada, ni znano, Islamska država pa ga je povezala z »izdajalsko turško vlado, ki bi morala vedeti, da bo prelivanje muslimanske krvi z letalskimi in topniškimi napadi prižgalo ogenj v njeni lastni državi«.

Vladni tiskovni predstavnik Numan Kurtulmus danes ni želel komentirati navedb IS, dejal je le, da je popolnoma jasno, da turške vojaške operacije v Siriji jezijo teroriste in tiste, ki stojijo za njimi. Poudaril je, da bodo kljub temu ofenzivne akcije v Siriji nadaljevali vse dotlej, dokler grožnje Turčiji z onstran meje ne bodo odpravljene. Povedal je še, da so preiskovalni organi napadalcu v nočnem lokalu na sledi, saj naj bi pridobili njegove prstne odtise in informacije o tem, kje se je gibal.

Luknjičava varnost Turške oblasti so v zvezi z napadom aretirale osem oseb, a med njimi naj ne bi bilo neposrednega krivca, za katerega se še ugiba, ali je deloval kot tako imenovani osamljeni teroristični volk. Mediji so ga sicer povezali s skrajnimi islamisti iz srednje Azije, pri čemer se večinoma strinjajo z razširjenim mnenjem, da ne gre za kurdski terorizem. Ta je namreč praviloma usmerjen proti varnostnim silam in kurdski militantneži so tudi prevzeli odgovornost za napad nanje v začetku decembra po tekmi na carigrajskem nogometnem igrišču. Ena tragičnih oseb nedeljskega napada pa je varnostnik, ki je za las ušel smrti v napadu pred stadionom. Za varnost v Carigradu že dlje časa skrbi okoli 17.000 pripadnikov varnostnih sil, napake v njenem delovanju pa turška opozicija pripisuje tudi grobemu posegu v vojsko in policijo po poskusu državnega udara pred petimi meseci in čistki, ki je zdaj zajela že več kot 100.000 turških državnih uslužbencev, med njimi na tisoče v varnostnih silah.

Novi napadi v Bagdadu in Mogadišu Da bo tudi letošnje leto zaznamovano s terorističnimi napadi, sta napovedala še dva nova. V šiitski četrti Sadr v Bagdadu se je samomorilski napadalec danes razstrelil med množico, ki je čakala na delo, ubitih pa je bilo 40 ljudi. Odgovornost je prevzela Islamska država, tako kot tudi za podobnega na zadnji dan lanskega leta, ko je bilo žrtev 27. Dva samomorilska napada sta danes pretresla tudi somalijsko prestolnico. V Mogadišu je bilo v napadih pri letališču in nekem hotelu ubitih najmanj 14 ljudi, odgovornost pa je prevzela tamkajšnja veja Al Kaide, skrajna milica Al Šabab. V lanskem letu je bilo povprečno pet terorističnih napadov na dan s povprečno skoraj 44 žrtvami. Tako ugotavlja podjetje Esri, ki sicer razvija geografske informacijske sistem, prek spletnih in drugih virov pa zbira tudi podatke terorizmu po svetu in v posameznih regijah. Navaja, da smo bili lani priče 1807 napadom s 15.937 mrtvimi, večina pa jih je bila na Zahodu praktično spregledana, saj so se zgodili v za njihove medije odmaknjenih državah, kot so Nigerija, Jemen, Somalija in Bangladeš, ali pa so bili obravnavani v sklopu vojnih žarišč, kot na primer v Iraku, Siriji in Afganistanu.