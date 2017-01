Tudi letos je jasno nebo nad prestolnico razsvetlil ognjemet z ljubljanskega gradu, ki je bil v barvah Ljubljane, Slovenije in Evrope. V Mariboru so obiskovalci silvestrovanja na prostem napolnili Trg Leona Štuklja; po ocenah organizatorjev se jih je zbralo okoli 10.000, ogledali pa so si tudi ognjemet. Novo leto je na prostem tudi v Kopru pričakalo okoli 5000 ljudi.

Zaradi silvestrovanja je bilo znova kar nekaj težav. Na interni kliniki UKC Ljubljana so tisto noč obravnavali 28 bolnikov, v urgentnem kirurškem bloku pa 53; med njimi so se trije poškodovali s pirotehniko. V UKC Maribor so v istem času obravnavali 25 bolnikov, dva pa sta se poškodovala s pirotehniko.

Vstop v novo leto so tudi na tujem zaznamovale prireditve na prostem, ki se jih je kljub povečanim varnostnim tveganjem udeležilo ogromno ljudi. V New Yorku se je tako na Times Squaru zbralo približno milijon ljudi, v Evropi pa jih je bilo največ, okoli pol milijona, na pariških Elizejskih poljanah. cr