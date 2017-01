V letu 2015 je država najrevnejšim gospodinjstvom na degradiranih območjih v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Hrastniku, Trbovljah, Zagorju, Celju, Murski Soboti in Novem mestu prvič omogočila, da staro kurilno napravo na lesno biomaso brezplačno zamenjajo z novo. Za te subvencije je namenila milijon evrov, a je doslej Eko sklad razdelil zgolj 83.000 evrov za skupno 14 kurilnih naprav. Polovica od že tako skromnih 28 prijaviteljev ni bila uspešna.

Vlada bo rahljala pogoje za subvencijo peči

Nekaj prijaviteljev so v Eko skladu zavrnili, ker je občina določila drug prednostni način ogrevanja – praviloma uporabo zemeljskega plina oziroma daljinsko ogrevanje – zaradi česar sklad za menjavo peči na les ni smel dodeliti subvencije. »Tudi slaba seznanjenost socialno šibkih občanov z možnostmi verjetno predstavlja enega izmed problemov, ki ga v Eko skladu skušamo preseči z aktivnim obveščanjem centrov za socialno delo pa tudi s promocijo Eko sklada in mreže Ensvet, ki občanom ponuja možnost brezplačnega energetskega svetovanja. Določeno oviro pa verjetno predstavlja tudi pogoj, da morajo biti vlagatelji lastniki nepremičnin,« so ocenili v skladu.

Do stoodstotne subvencije za menjavo stare peči z novo so zdaj upravičeni le najrevnejši, ki prejemajo denarno socialno pomoč in so hkrati lastniki stanovanja oziroma stavbe, v kateri bo naložba izvedena. Pri tem so subvencije, kot rečeno, omejene na degradirana območja, ki nimajo določenega drugega prednostnega načina ogrevanja.

Prav lastništvo nepremičnine je po ocenah ministrstva za okolje in prostor vzrok za majhno število (odobrenih) vlog, zato se je vlada odločila za rahljanje pogojev. Predvidoma januarja bo Eko sklad objavil razširjen razpis, po katerem bodo za stoodstotno subvencijo po novem lahko zaprosili tudi vsi upokojenci in občine, ki so lastnice stanovanj na degradiranih območjih, na katerih ni možnosti priklopa na sistem daljinskega ogrevanja ali plinovoda.