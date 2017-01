Ko je 11-letni M., učenec ljubljanske šole, ki slovi kot »dobra« šola, končno povedal materi, kaj se mu dogaja med odmori, ta kar ni mogla verjeti slišanemu. Sinu so sošolci redno kradli oblačila in mu jih skrivali. Moral je piti s tuši obarvano vodo, odgovarjati z da na žaljiva vprašanja o svoji postavi in prenašati skupinsko zmerjanje, suvanje, cukanje... »Zakaj nisi prej povedal?« ga je vprašala mama, zgrožena tudi nad tem, da ni prej zaznala sinovih težav. »Ne vem,« je odgovoril sin, »strah me je bilo. In sram.«

Sinov odgovor je tipičen – tako kot materino vprašanje. Odrasli nasilja ne opazijo v zadostni meri, ker o njem žrtve molčijo, največkrat zaradi strahu pred grožnjami in sramu, ker se nasilju ne zmorejo upreti same. Tudi na šolah nasilja ne prepoznajo vedno. Učitelji marsikje zamahnejo z roko, češ, bodo že otroci uredili med seboj. A vrstniško nasilje, zlasti dolgotrajno, je razdiralno za psiho in telo tako kot vsako drugo nasilje, opozarjajo strokovnjaki. Mednarodni raziskavi znanja TIMSS 2015 in PISA 2105 ob tem razkrivata, da je nasilje povezano tudi z nižjimi dosežki v znanju. Raziskava TIMSS je denimo pokazala, da so osmošolci, ki so žrtve nasilja v šoli vsak teden, dosegli kar 24 točk slabši rezultat v matematiki kot učenci, ki so nasilju izpostavljeni vsak mesec ali nikoli. Podobno velja tudi za četrtošolce. Kako je nasilje povezano z (nižjimi) dosežki, za zdaj pri nas še ni podrobneje raziskano.

V raziskavi TIMSS 2015 nasilja niso merili objektivno, temveč so izmerili subjektivne zaznave učencev, učiteljev in ravnateljev. Vprašanja, do katerih so se morali opredeliti, so bila za vsako skupino različna. Ravnatelji so se na primer morali opredeliti do vprašanj, ki so zadevala nemir v razredu, goljufanje, žaljenje in poniževanje, vandalizem, ustrahovanje in besedno nasilje med učenci in do učiteljev ter telesno nasilje med učenci. Šole so razvrstili na šole z resnimi in na šole z manjšimi problemi glede na število obkroženih izjav. Po tem merilu na šole z resnimi problemi pri nas hodijo trije odstotki četrtošolcev, z manjšimi pa 45 odstotkov učencev. Precej podobno je pri osmošolcih.

Učitelji: Učenci so nespoštljivi

Učitelji so se opredeljevali do nekoliko drugačnih izjav, kot so: na naši šoli se počutim varno, učenci se lepo vedejo, učenci so spoštljivi do učiteljev, šola ima jasna pravila o ravnanju učencev... Po mnenju učiteljev pri nas le slaba tretjina učencev hodi v zelo varne in urejene šole. Zlasti »lepo vedenje« in »spoštljivost« do učiteljev so naši učitelji ocenili mnogo nižje kot v drugih državah. Samo 3 odstotki učencev imajo pri nas učitelje, ki so se popolnoma strinjali, da se učenci lepo vedejo, in le nekaj več, 5 odstotkov, ima učitelje, ki so zatrdili, da so učenci spoštljivi do njih. V drugih državah so izmerili desetkrat večji povprečni delež četrtošolcev in štirikrat večji delež osmošolcev, katerih učitelji so se popolnoma strinjali z obema izjavama.

Učenci so se morali opredeliti do izjav, kot so: iz mene so se norčevali ali me zmerjali, izključili so me iz igre ali drugih dejavnosti, o meni so širili laži, udarili so me ali poškodovali, grozili so mi... Po teh ocenah se uvrščamo na sredino razvitih držav OECD. Najbolj nas lahko skrbi podatek, da, kot rečeno, 14 odstotkov četrtošolcev nasilje doživlja vsak teden, kar je precej več kot na Hrvaškem in v Franciji (8 odstotkov) in manj kot v Belgiji (17 odstotkov).

Po mnenju koordinatorice raziskave TIMSS na Pedagoškem inštitutu Barbare Japelj Pavešić rezultati o varnosti in urejenosti šol zahtevajo odločen premislek o vzdušju na šoli in obvladovanju negativnih situacij.

Če držijo ocene učiteljev, je nasilje pomemben problem tudi na gimnazijah. Po raziskavi TIMSS Advanced je delež dijakov, katerih učitelji šolo ocenjujejo kot varno in urejeno, pri nas skoraj polovico nižji od mednarodnega povprečja. Le 35 odstotkov dijakov ima učitelje, ki šolo ocenjujejo kot varno in urejeno. Tudi ta raziskava je odkrila povezanost z dosežki v znanju. Dijaki, ki obiskujejo zelo varne in urejene šole, so dosegli kar 43 točk več kot dijaki, ki hodijo na srednje varne šole.