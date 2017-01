Odkar je vlada v začetku novembra sprostila cene 95-oktanskega bencina in dizla ob hitrih cestah in avtocestah, so gorivo podražili le na dveh bencinskih servisih OMV. Gre za bencinska servisa ob obalni hitri cesti na Škofijah tik ob meji z Italijo, kjer sta maloprodajni ceni dizelskega goriva in 95-oktanskega bencina za en cent dražji kot drugod po državi. V OMV so se za to podražitev odločili, ker imata omenjena bencinska servisa na obeh straneh hitre ceste specifično strukturo gostov. Zaradi višjih cen goriv v Italiji namreč na omenjena servisa po gorivo prihajajo Italijani, ki prebivajo v bližini meje, saj se jim kljub podražitvi na omenjenih servisih točenje goriva še vedno bolj izplača kot pri njih. Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah doslej goriva (še) niso podražili, pričakovati pa je, da se bo tudi Petrol prilagodil konkurentovim cenam predvsem na črpalkah ob italijanski meji.

Podražitev ne razkrivajo vnaprej

Tako v OMV kot Petrolu svoje cenovne politike ne komentirajo in zato tudi ni znano, ali se morebiti v začetku leta 2017 obetajo podražitve in kje. Medtem pa so v OMV na določenih bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah že pred časom dvignili cene 100-oktanskega bencina, ki se lahko prosto oblikujejo od aprila lani. Podražili so gorivo, ki ga prodajajo pod svojo blagovno znamko OMV MaxxMotion 100, ki sodi med goriva »najvišje kakovosti«, pravijo v OMV. Tako na bencinskih servisih OMV ob regionalnih cestah liter omenjenega 100-oktanskega goriva stane 1,35 evra, denimo na počivališču Lukovica ali Lopata ob štajerski avtocesti pa stane liter tega goriva 1,356 evra, enako na bencinskih servisih OMV pri Postojni na primorski avtocesti in v Sežani.

Vlada je regulirala cene naftnih derivatov od leta 2000, največja distributerja, Petrol in OMV, pa sta jo večkrat pozvala k liberalizaciji. Omenjena distributerja obvladujeta kar 87 odstotkov trga, z ukinitvijo nadzora nad cenami sta tudi največ pridobila. Prav zato obstaja bojazen, da bosta cene določala usklajeno. Kljub temu je 9. aprila lani vlada pristopila k »postopni liberalizaciji cen naftnih derivatov«. Prvi korak je bila liberalizacija cen neosvinčenega bencina višjih oktanskih vrednosti in ekstra lahkega kurilnega olja, novembra pa je vlada pristopila k naslednji fazi. Tako je 9. novembra lani začela veljati uredba, ki je predvidela sprostitev cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, a le na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Ob regionalnih cestah jih vlada še naprej regulira.