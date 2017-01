Finančna uprava RS (Furs) je za letošnje leto pripravila nadgradnjo nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun. Nova nagradna igra bo tako kot lanska potekala v štirih zaporednih krogih, ki bodo trajali po tri mesece. V vsakem trimesečju bodo izžrebali po tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov: eno za paket desetih računov, eno za račune za storitve in eno za uporabo sistema eDavki. Za podaljšanje nagradne igre so se na Fursu odločili, ker želijo potrošnike motivirati za zahtevanje, jemanje in preverjanje računov. Nova nagradna igra pa bo po njihovih besedah še bolj učinkovita pri odpravljanju sive ekonomije.

Najbolj rizični so delavci na domu Kot najbolj rizične davčne zavezance ocenjujejo podjetja in podjetnike, kot so pleskarji, vodovodarji, električarji in gradbinci, ki svoje storitve opravljajo na domu naročnikov, kjer je nadzor otežen. Na Fursu zato uvajajo posebno nagrado z imenom »storitve« v vrednosti 10.000 evrov, za katero se bodo lahko potegovali vsi, ki bodo preverili vsaj en račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu in za storitev vzdrževanja in popravila motornih vozil. Novost bo tudi nagrada za davčne zavezance, ki bodo s Fursom poslovali elektronsko prek portala eDavki. Uporabniki se morajo v sistem prijaviti z digitalnim potrdilom, za srečko v posameznem krogu nagradne igre pa se bo štela registracija kvalificiranega digitalnega potrdila, vložitev elektronskega dokumenta, za katerega ni predpisana obvezna oddaja prek portala, ali pa vpogled v nekatere dokumente. »Z večjo uporabo eDavkov želimo zmanjšati papirno birokracijo in poenostaviti, skrajšati ter poceniti upravne postopke,« so pojasnili na Fursu. Stalnica nagradne igre ostaja nagrada za paket desetih računov različnih izdajateljev. Potrošniki bodo lahko v tem žrebanju sodelovali po pošti, prek spletne aplikacije ali prek mobilne aplikacije Preveri račun, ki je sicer enaka lanski, vendar jo mora potrošnik posodobiti. V žrebanju za nagrado za storitve pa bo mogoče sodelovati le prek spletne ali mobilne aplikacije.