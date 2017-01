Zdaj pa vprašanje, kaj je bolj kritično. Po mojem oboje. Če stroka meni, da predsednik ne odigrava svoje vloge, ki se jo od funkcije predsednika republike pričakuje, pa se predsednik na to požvižga, zagotovo ni dobro. Mene osebno zmoti tudi to, da imam občutek, da predsednik vodi neko svojo zunanjo politiko, da pravzaprav opravlja delo, ki je v pristojnosti ministrstva za zunanje zadeve. In še bolj me zmoti to, da se predsednik praviloma nikoli ne oglasi, ko gre za družbene dogodke, ki so nevarni, ki niso v duhu demokracije, ki so škodljivi: na primer sovražni govori, izbori različnih kandidatov za razne funkcije...

Kako državljani dojemajo vlogo predsednika države in kako mu poklanjajo prvo mesto na lestvici priljubljenosti, je tudi skrb vzbujajoče. Res je, da imamo to, kar smo (so) izbrali, in da moramo s tem živeti, toda ali je res, da smo lahko tudi zadovoljni z dejanji predsednika (razna glumaštva), da pri tem nismo kritični. Žal mi je, da so se v Sloveniji mnoge, premnoge funkcije tako spolitizirale (sprevrgle v neko strankarsko preigravanje), da so skoraj v celoti izgubile svoj pomen in namen, naj gre za poslance, ministre, predsednike, sodišča in druge pomembne položaje (KPK, varuhi...). Posledica tega stanja je verjetno tudi to, da se veliko ljudi, verjetno jih ta država le premore, noče izpostavljati, noče skočiti v objem levjih žrel, branjevskih barantanj, medijskih rumenih zgodb...

Toda upanje vedno umre zadnje, torej upam, da se bo tudi na mestu predsednika države našel nekdo, ki bo tej funkciji povrnil ugled, ki ji pripada.

Slavko Cimprič, Ljubljana