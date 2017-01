A hvala bogu so pred novim letom Nemci objavili svoj seznam prazničnih dni in šivi mojega srca so ostali celi. Prazniki so za gospodarstvenike dnevi trpljenja. Poglejmo primerjavo: Slovenija našteje 13 prazničnih dni in enega, ki je vedno nedelja. Nemčija ima petnajst prazničnih dni in še dva, ki sta vedno nedelja. Januarja skupaj slavimo novoletni dan, nato pa naše gospodarstvo trpi na 2. januar, južnonemško (Bavarska, Baden-Württemberg, na severu še Saška-Anhalt) pa na 6. januar. Februarja ogroža naše gospodarstvo Prešernov dan, marca se obe gospodarstvi oddahneta. Groza naših je 27. april, groza nemških veliki petek (14. april), skupaj pa prestajajo veliko noč (nedeljo in ponedeljek 16. in 17. aprila) ter 1. maj. Naši gospodarstveniki so nesrečni 2. maja, nemški pa ob vnebohodu (25. maja). Našim dela težave 25. junij, nemškim pa po vsedržavnem binkoštnem ponedeljku (5. junija) v deželah Bavarska, Baden-Württemberg, Hessen, Severno Porenje - Vestfalija, Porenje - Palatinat in Posarje še rešnje telo (15. junij). Julija se lahko oboji oddahnejo, naše pa spet ogrozi 15. avgust, skupaj z njimi pa trpita nemško Posarje in del Bavarske. September je za oboje vesel mesec, a že 3. oktober je nemški državni praznik. Dan reformacije (31. oktober) in dan mrtvih, za Nemce v deželah Bavarska, Baden-Württemberg, Hessen, Severno Porenje - Vestfalija, Porenje - Palatinat in Posarje vsi sveti (1. november) sta neprijazna obojim gospodarstvenikom. Nemški kolegi na Saškem imajo 22. novembra dan pokore in molitve. Decembra sta v poslovnem koledarju obojih rdeče obrobljena 25. in 26., drugi pri Nemcih kot »drugi božični dan«.

Ubogi gospodarstveniki imajo torej hude skrbi, kako voziti z Nemci poslovni slalom okrog njihovih prazničnih dni; zdaj pa še naši prazniki, ki padejo na nemške delovnike: 2. januar, 8. februar, 27. april, 2. maj. Ni čudo, da si mislijo: proč z njimi! Težave jim delajo še mostovi med prazniki, zlasti med 27. aprilom in 2. majem. A tudi tu se je treba usklajevati z Nemci. Za leto 2017 so pri Nemcih možni še večji mostovi: za osem dni dopusta dobijo 16 prostih dni kar trikrat: od 24. decembra 2016 do 8. januarja 2017, od 8. do 23. aprila, od 3. do 18. junija, enako za sedem dni od 23. decembra 2017 do 7. januarja 2018; krajše devetdnevne počitnice si lahko pridobijo še dvakrat za štiri dni dopusta in enkrat za tri dni. In pomislite še na druge države in njihove praznike!

»Sej človk bi s kože skoču, pa na more,« je njega dni pel Ježek. Se torej čudite, če gospodarstveniki rohnijo na edinega, na katerega lahko, na slovensko državo?

Božidar Debenjak, Ljubljana