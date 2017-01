Po polovici turneje so v boju za prestižno lovoriko ostali le še trije kandidati. Na avstrijskem delu se obeta prava psihološka vojna. Poljak Kamil Stoch vodi z minimalno prednostjo, drugi del bo pokazal, kako je psihološko trden, da osvoji lovoriko, ki mu še manjka. Gostitelji bodo uporabili vse možne trike za zmagoslavje Stefana Krafta, ki ima veliko prednost v tem, da ve, kako osvojiti eno najbolj čislanih lovorik. Norvežan Daniel Andre Tande si je z zmago na najprestižnejši tekmi sezone dvignil samozavest. Obenem je tekmece zmedel z objavo na družbenih omrežjih, da ima težave s poškodbo meniskusa in otečen gleženj. Običajno je tretja tekma v Innsbrucku odločilna za končni razplet. Skakalnica je zaradi profila zelo selektivna. Za nameček se obeta še slabo vreme s sneženjem, zato bo poštenost tekme odvisna tudi od potez, ki jih bo vlekel tehnični delegat Jelko Gros iz Slovenije.

Slovenci so kot ekipa pustili boljši vtis kot v preteklosti, vendar so izgubili ostrino in udarnost, da bi imeli tekmovalca na stopničkah. Težave Domna Prevca izvirajo iz menjave izrabljenih čevljev. Po treningih v Planici in spodleteli tekmi v Oberstdorfu je šele v Garmischu znova začutil pravi stik s podlago med vožnjo po zaletišču. Oblekel je dres iz Engelberga, ki je sicer že povsem zdelan, a se v njem bolje počuti. Kot kaže, je znova le korak oddaljen od zmagovalnega odra in zdaj mora biti glavni cilj obramba rumene majice. Njegov brat Peter se počasi sestavlja v šampionsko podobo, a proces je precej daljši, kot bi si želel. Cene Prevc in Jernej Damjan sta izpolnila pričakovanja, Jurij Tepeš je na deveti tekmi sezone prvič ostal brez točk.

Predstave na avstrijskem delu bodo morale biti boljše, da bo slovenska reprezentanca dobila povsem oceno za turnejo. Medtem ko so tekmovalci in vodstvo zelo ustrežljivi za potrebe slovenskih medijev, so tuji poročevalci vidno nezadovoljni. Po odločitvi tiskovne služne slovenske smučarske zveze sta za tuje novinarje premalo dostopna najbolj vroča brata Prevc. Slovenijo predstavljajo kot zaprte ekipe z evropskega vzhoda, kakršne so bile nekoč reprezentance izza železne zavese s Sovjetsko zvezo na čelu.