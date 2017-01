Zagreb bo imel v naslednjih dneh posebno čast. V hrvaški metropoli bo namreč konec tedna potekala slovesnost ob 50-letnici tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Še prej, danes in pojutrišnjem, bosta dve slalomski preizkušnji svetovnega pokala. Najprej se bodo na Sljemenu pomerile ženske, dva dni kasneje še moški.

Slovenski ženski slalomski obet pred trojčkom slalomskih tekem v tednu dni v Zagrebu, Mariboru in Flachauu ni spodbuden. Tako Ana Bucik kot Maruša Ferk na začetku sezone zaostajata za želenimi rezultati. Redno se sicer uvrščata med dobitnice točk, a praviloma na mesta, kjer se osvajajo drobtinice. Svetla točka v slovenski reprezentanci je bila na zadnji lanski tekmi na Semmeringu Meta Hrovat, ki se je prvič v karieri uvrstila med dobitnice točk. Manj spodbudna novica je, da je Hrovatova med novoletnimi prazniki dobila vročino, tako da je njen današnji nastop pod vprašajem.

»Po tekmi na Semmeringu smo zadnja dva decembrska dneva trenirali v Mariboru, kjer je bila tudi francoska reprezentanca, ki je novo leto preživela na Štajerskem. V nedeljo smo se zvečer dobili v Zagrebu, včeraj pa na tekmovalni progi opravili zelo kvaliteten trening. Podlaga je bila takšna, kakršna bo na današnji tekmi. Vse več organizatorjev tekem svetovnega pokala se namreč odloča, da tujim reprezentancam omogočijo kvaliteten trening, ki ga je seveda treba plačati,« sporoča Denis Šteharnik, glavni trener slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah.

Favoritinja za zmago bo le ena. To bo Mikaela Shiffrin, ki je v bila v Zagrebu že dvakrat najhitrejša. Glede na to, da je neporažena že skoraj dve leti, bo v Zagrebu lovila nove mejnike. Vnovična zmaga svetovnega pokala bi bila že njena osma zaporedna. Podoben podvig je v sezoni 2000/2001 uspel Hrvatici Janici Kostelić. Shiffrinova bi ga bržčas že izboljšala, če se v minuli sezoni ne bi poškodovala ter s prekinitvijo tekmovala le na petih slalomih. Mikaela Shiffrin je dobila 14 od 15 zadnjih slalomov, po številu zmag pa zaostaja zgolj za Švicarko Vreni Schneider in Avstrijko Marlies Schild.

Zanimivo je, da je bil na zadnjih treh slalomih svetovnega pokala v Killingtonu, Sestrieru in Semmeringu vrstni red na vrhu identičen. Američanki se je najbolj približala Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, tretja pa je bila Wendy Holdener. Švicarji si močno želijo, da bi Wendy Holdener kot prva premagala sijajno Američanko, saj bi v tem primeru svoji državi priborila prvo slalomsko zmago po letu 2002, ko je v Berchtesgadnu slavila Marlies Öster.

»Seveda bi si želeli kakšnega vidnejšega slalomskega uspeha. Menim, da je realnost takšna, da smo lahko zadovoljni z uvrstitvijo Maruše in Ane okoli 15. mesta. Uvrstitev okoli deseterice bi bila super dosežek. Žal nam je, ker je Hrovatova zbolela. Za četrto slalomistko se nismo odločili, saj menimo, da Klara Livk nima realnih možnosti za uvrstitev med najboljšo trideseterico. Zanjo je bolje, da se udeležuje tekem nižjega ranga,« pravi Šteharnik.

Zagrebški spektakel se je začel včeraj na Trgu bana Jelačića, kjer je bilo ob 18.15 žrebanje startnih številk, v nadaljevanju pa je imel koncert Dino Dvornik.