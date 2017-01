Ko je Norvežan Daniel Andre Tande danes popoldne stopil iz do zadnjega kotička natrpanega kombija norveške reprezentance pred hotelom Alp na obrobju s soncem obsijanega Innsbrucka, kjer tudi po okoliških hribih ni niti za ped snega, ni dajal vtisa, da je dobil najprestižnejšo tekmo sezone na novoletni dan v Garmish-Partenkirchnu. Namesto športnih copat je imel obute natikače, ki so primernejši za poletni obisk plaže. Najprej je splezal čez kupe prtljage in jo tovariško pomagal znositi v hotel. Posebej previden je bil s tekmovalnimi dresi v eni roki, v drugi je prenašal vrečko, ki jo kupci dobijo v bližnjem nakupovalnem središču. Z zmago se je otresel slovesa tekmovalca, ki podleže pritisku tekme in ne zna zmagati, potem ko je bil v letošnji sezoni po trikrat drugi in četrti. Svetlolasi Norvežan, ki ga ženske obožujejo zaradi lepih oči, tekmeci v skakalni karavani pa zaradi vljudnosti, sproščenosti in poštenosti, je na najprestižnejši tekmi sezone ubranil vodstvo po prvi seriji in se veselil druge zmage v karieri, potem ko je bil po kvalifikacijski zmagi favorit že v Oberstdorfu.

»Eden najlepših trenutkov moje kariere. Pred tekmo sem se skušal čim bolj sprostiti, kar mi je očitno uspelo, saj sem naredil dva odlična skoka v pravem trenutku. Za takšen uspeh vedno potrebuješ tudi kanček sreče. Zdaj se mi obrestuje trdo delo, ki sem ga poleti vložil v napredek v moji tehniki skakanja,« je povedal 22-letni Daniel Andre Tande. Na avstrijskem delu načrtuje dva napada. Na zlatega orla in rumeno majico, saj je v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostanek za Domnom Prevcem zmanjšal na 58 točk.

Poljak Kamil Stoch, ki je imel s 143 metri najdaljši skok dneva, je z drugim mestom prevzel tudi modro majico vodilnega v skupnem seštevku turneje. »Odlično. Bilo je tako popolno, da bi najraje kar ostal v zraku. Vedno je možno narediti tudi boljši skok. Moja želja je izboljšati doskok v telemark, da ne bom več zanihal,« je nastop opisal 28-letni Kamil Stoch. Zaradi vodstva v posebnem točkovanju za zlatega orla bo še pod večjim pritiskom konkurence. »Pogledam vrstni red, osvojenih točk in razlik med posameznimi tekmovalci pa ne analiziram. Konkurenca je izenačena, vsi smo pod enakim pritiskom. Skušal bom ostati zbran in psihično trden. O zmagovalcu turneje bo odločal zadnji skok v Bischofshofnu,« napoveduje Kamil Stoch, ki tako kot večina tekmovalcev na turneji ni silvestroval. »Šel sem zgodaj spat, a opolnoči sem se zbudil, saj je bilo zaradi petard in ognjemeta tako glasno, kot da bi se začela vojna,« je še dodal Stoch.

Skakalne iskrice Trenerji vseh treh skakalcev, ki so bili na odru za zmagovalce v Garmisch-Partenkirchnu, so Avstrijci. Norvežana Daniela Andreja Tandeja vodi Alexander Stöckl, Poljaka Kamila Stocha je med ase vrnil Stefan Horngacher, Avstrijca Stefana Krafta pa Beljačan Heinz Kuttin. Kako celo največji asi niso imuni za spodrsljaje, na letošnji turneji ponazarjata Švicar Simon Ammann, štirikratni olimpijski prvak, in japonski veteran Noriaki Kasai, ki je na turneji že šestindvajsetič. Na obeh tekmah v Nemčiji sta izgubila dvoboja v prvi seriji in se sploh nista uvrstila v finale. V Innsbrucku bosta danes dve seriji za trening, kvalifikacije za jutrišnjo tretjo tekmo turneje pa ob 14. uri.