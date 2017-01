Za slovensko blagovno znamko Wooditbe, ki jo poznamo po lesenih damskih torbicah, stoji lastnik, izdelovalec in oblikovalec v eni osebi, Tomaž Lipovec. Veščin dela z lesom se je naučil kot restavrator, občutek za estetiko in umetnost je pridobil kot galerist in izvedenec za uporabno umetnost, po izobrazbi pa je inženir lesarstva. Ima galerijo Antikvitete Lipovec v Mariboru ter restavratorski atelje in delavnico v Hočah, kjer poleg torbic nastajajo tudi drugi leseni izdelki, kot so svetila in pohištvo. Wooditbe je nastala v sredini leta 2015, vse torbice imajo certifikat Art&Craft Slovenija (izdelki slovenske umetnostne obrti).

»Vodilo mojega ustvarjanja je kombinacija in preplet več zahtev: konstrukcijska racionalnost, proizvodna odličnost in izbira dobrega materiala. Želeno obliko izdelkov dosežem s stiskanjem lesenih konstruktov v aluminijastih modelih in z lepljenjem s posebnimi lepili. Za novejši model torbic sem razvil posebno tehniko lepljenja furnirja na usnje in obdelavo z laserjem, kar mi pri oblikovanju ponuja nove možnosti, izdelki pa so zelo prožni in lahki,« pravi Tomaž Lipovec, ki je v dveh letih oblikoval devet modelov lesenih torbic in torb.

Lesene torbice znamke Wooditbe s ponosom nosi že tristo Slovenk in veliko žensk po vsem svetu. Razstavljene so v stalni muzejski zbirki, v Muzeju torbic v Portorožu. Širšo potrditev odlične kakovosti njihovih izdelkov so dobili s povabilom svetovno priznanega modnega oblikovalca Michaela Kuluva (blagovna znamka Tumbler and Tipsy), ki jih je v septembru 2016 povabil k sodelovanju na New York Fashion Week. Michael Kuluva je svojo kolekcijo oblačil Creaky Joints dopolnil z modnimi dodatki znamke Wooditbe. Torbice bo vključil tudi v svojo novo kolekcijo pomlad-poletje 2017.

Pred kratkim so v delavnici Tomaža Lipovca izdelali končno različico nove lesene torbice, ki bo vodilo kolekcije za leto 2017: »Združili smo vse znanje prejšnjih modelov, novosti pa so ovalna oblika, več usnja in barvitost v skladu z modnimi smernicami. Lesena zunanjost je izdelana iz inovativnega konstrukta lesa, lepljenega s posebnimi lepili, ki omogoča majhno težo izdelka in izredno trdnost in obstojnost.« Za novo kolekcijo so k sodelovanju povabili tudi priznano oblikovalko ženskih torbic Vesno Pajk, ki ustvarja pod blagovno znamko Crocodylia.

Lesene torbice znamke Wooditbe so modni dodatek s karakterjem, zato ga nosijo unikatne, posebne in samozavestne ženske. Kupujejo jih ljudje, ki imajo radi neobičajne stvari, so drzni, imajo čut za estetiko in cenijo ročno delo (izdelki so v celoti ročno izdelani v Sloveniji). Z nošenjem torbice wooditbe nevsiljivo predstavljamo svojo ekološko pripadnost.