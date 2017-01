Položaj generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov je 1. januarja 2017 tudi dejansko prevzel Portugalec Antonio Guterres. Generalna skupščina ZN je Guterresa formalno izbrala 13. oktobra. Soglasno ga je potrdila na priporočilo varnostnega sveta, ki ga je po nekaj mesecih izbiranja med 13 kandidati, med katerimi je bil tudi nekdanji predsednik Danilo Türk, potrdil 5. oktobra.

Guterres velja za priljubljenega in odločnega borca za pravice beguncev, katerim je pomagal v dveh mandatih na položaju visokega komisarja ZN za begunce. Portugalski socialist se je rodil 30. aprila 1949 v Lizboni. Izšolal se je za elektroinženirja, leta 1974 se je včlanil v socialistično stranko in dve leti kasneje je bil na prvih demokratičnih volitvah po diktaturi izvoljen za poslanca. Leta 1992 je postal generalni sekretar socialistične stranke, ki jo je na volitvah leta 1994 popeljal do zmage, in leto kasneje postal portugalski premier. Brez težav je osvojil tudi drugi premierski mandat, ki ga je zasedal do aprila 2002. Leta 2005 ga je generalni sekretar ZN Kofi Anan izbral za visokega komisarja ZN za begunce, kar je ostal dva mandata.

Vojne prizadenejo več generacij

Potem ko je v nedeljo prevzel položaj, je poudaril, da je vse, za kar si prizadevamo kot človeštvo, odvisno od miru. Leto 2017 naj bo po njegovih besedah tisto, v katerem si bomo vsi prizadevali za premostitev razlik.

Kot je zapisal Guterres, ga prvi dan na položaju generalnega sekretarja ZN muči le eno vprašanje: kako pomagati milijonom ljudi, ki so ujeti v konfliktih in množično trpijo zaradi vojn, katerim ni videti konca.

Civilisti so po Guterresovih besedah žrtve brutalnega nasilja. Ženske, otroci in moški umirajo ali so ranjeni, prisiljeni so zapustiti svoje domove in so razlaščeni. Cilji napadov so tudi bolnišnice in konvoji humanitarne pomoči, je poudaril.

»Nihče v teh vojnah ne zmaga, ampak vsak izgubi. Na milijarde dolarjev se porabi za uničevanje celotnih družb in gospodarstev. Hkrati se krepita nezaupanje in strah, ki lahko trajata več generacij. Celotne regije se destabilizirajo, pri čemer nova grožnja, globalni terorizem, vpliva na vse nas,« je opozoril generalni sekretar. Pozval je k postavitvi miru na prvo mesto ter k zavzemanju za solidarnost, sočutje, dialog in spoštovanje drug drugega.