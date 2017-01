Svet se za levičarje včasih zdi nepravičen. Mnogo stvari, kot so denimo škarje, določena športna oprema in kuhinjski pripomočki, je narejenih za uporabo z desno roko. Levičarjem torej preostane le, da se naučijo vsaj za silo uporabljati obe roki ali pa kupujejo predmete, prilagojene njihovi posebnosti, ki pa jih je včasih precej težko najti.

Dominantnost leve roke je bila še nedolgo nazaj videna kot slabost, mnoge levičarje so stari starši za mizo okregali, da se hrane ne sme jemati z »grdo roko«, in mnogi s(m)o bili prisiljeni v to, da smo recimo za držanje pribora in pisanje uporabljali »pravo in lepo«, torej desno roko.

Čeprav so ti nesmiselni predsodki večinoma utonili v pozabo, negativne konotacije v jeziku ostajajo. Ker so bili desničarji od nekdaj v večini, so ljudje v preteklosti predpostavljali, da bi dominantna torej morala biti desna roka, levičarji pa so nekakšno nenavadno odstopanje, tisti, ki se jim ni uspelo ustrezno vklopiti v sistem. Takšno delitev so podprla poimenovanja. Angleška beseda za levo (ang. left, op. p.) izvira iz anglosaksonske besede »lyft«, kar pomeni šibek. Nasprotno pa angleška beseda za desno (ang. right, op. p.) prihaja iz latinske besede »dexter«, ki je povezana s spretnostjo in pravičnostjo.

Morda niste vedeli, da dejstvo, da ste levičar ali desničar, ni edina asimetrija vašega telesa. Dominantno je tudi denimo levo ali desno uho. Na katero uho običajno prislonite telefon? In katero je tisto, ki bi ga ob prisluškovanju dogajanju v sosednji sobi prislonili ob steno?

Vemo, da na to, katera roka bo dominantna, delno vpliva genetska zasnova. V igri je okoli 40 različnih genov, a strokovnjaki se še vedno trudijo natančno ugotoviti, kateri deli DNK pri uporabi »glavne« roke pristavijo svoj lonček. »Teorij o tem, kaj še določa, katera roka bo dominantna, je veliko, možno pa je tudi, da gre zgolj za naključje,« je povedal profesor psihologije na univerzi Teksas-Austin Ronald Yeo . Znanstvena neznanka za zdaj ostaja tudi vprašanje, zakaj so levičarji v manjšini.

Devetdeset odstotkov ljudi na svetu je levičarjev. Znanstveniki so ugotovili, da je bilo razmerje med levičarji in desničarji enako že pri neandertalcih. Ti so meso jedli tako, da so ga trgali z zobmi in si pri prehranjevanju pomagali z nožem, ki so ga držali v dominantni roki. Glede na to, kateri sekalec v zobovju je bil bolj obrabljen, so strokovnjaki dognali, katera roka je bila dominantna.

Vpliv dominantne roke

Nekaj težav s škarjami in pisali naj ne bi bilo vse, na kar vpliva dejstvo, da si levičar. Vemo, da je leva stran možganov zadolžena za delovanje desne polovice telesa in obratno. Leva stran nadzoruje razmišljanje in intelektualne sposobnosti, desna pa je povezana z domišljijo in ustvarjalnostjo. Zato denimo pogosto slišimo, da so arhitekti, glasbeniki in slikarji pogosteje levičarji kot desničarji. Po drugi strani pa levičarstvo pogosto povezujejo tudi z avtizmom, epilepsijo in downovim sindromom.

A takšne domneve ne prepričajo profesorice razvojne nevropsihologije z oxfordske univerze Dorothy Bishop, ki se je z raziskovanjem, zakaj je ena roka dominantna, začela ukvarjati, ker je levičarka in jo vedno zanimalo, kaj je tisto, kar jo dela drugačno od večine preostalih ljudi. Na podlagi lastnega raziskovanja je ugotovila, da so sklepanja o vedenju in značilnostih ljudi, povezana s tem, katera roka je dominantna, brezpredmetna. Pripisuje jih predvsem selektivnemu objavljanju izsledkov raziskav in poudarja, da znanstveniki pogosto poročajo le o primerih, ko rezultati kažejo na nekakšno povezavo, ne pa takrat, ko ne. Problem je tudi, da so v študije o delovanju možganov zato, da bi zmanjšali razlike med sodelujočimi, pogosto vključeni le desničarji, levičarji pa sodelujejo le pri specifičnih študijah o dominantnosti leve roke.

Kljub mnogim teorijam in znanstvenim neznankam v preučevanju razlogov, zakaj je ena roka dominantna, Yeo meni, da nekaj vemo zagotovo: »O človekovi osebnosti ali zdravju ne smemo sklepati zgolj na podlagi tega, s katero roko piše.«