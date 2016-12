Uvodne minute nogometnega obračuna med drugouvrščeno ekipo premierlige Liverpoolom in tretjeuvrščenim Manchester Cityjem je pripadel domačim nogometašem, ki so do zadetka prišli že po prvi nevarnejši akciji na tekmi. Po uspešno izpeljanem protinapadu je z levega boka v kazenski prostor natančno podal Adam Lallana, z glavo pa je žogo v mrežo poslal Nizozemec Georginio Wijnaldum, ki je dobil zračni dvoboj z Aleksandrom Kolarovom.

V nadaljevanju prvega polčasa si ekipi resnejših priložnosti nista priigrali. Kot se za moštva trenerja Pepa Guardiole spodobi, so bili pri žogi več igralci Manchester Cityja, a nekoliko konkretnejši in tudi nevarnejši so bili Liverpoolčani.

Slednji so imeli po vsega dveh minutah drugega dela priložnost, da podvojijo svoje vodstvo, a je bil nenatančen Nathaniel Clyde, medtem ko je na drugi strani v 54. minuti za sinje modre sploh prvi strel v okvir nasprotnikovih vrat na obračunu sprožil Sergio Agüero. A če strel argentinskega napadalca za vratarja Simona Mignoleta ni predstavljal resnejše grožnje, pa je bil zato zadetku le dve minuti pozneje precej bližje njegov soigralec David Silva, vendar je žoga le za nekaj centimetrov zgrešila vratnico.

Nevarnejših oziroma omembe vrednih priložnosti si obe zasedbi do konca tekme nista več priigrali, tako da je ostalo pri izidu 1:0 za Liverpool, ki na domači zelenici še naprej ostaja neporažen.

Že pred tem je vodilna ekipa angleškega prvenstva Chelsea na svojem Stamford Bridgeu s 4:2 ugnala Stoke City in vpisala že 13. zaporedno prvenstveno zmago. Za domače so zadeli Gary Cahill (34.), Willian (57., 65.) in Diego Costa (85.), za goste pa Bruno Martins Indi (47.) in Peter Crouch (64.). Chelsea je po devetnajstih krogih zbral 49 točk, šest manj jih ima Liverpool, na tretjem mestu pa je z 39 točkami Manchester City.