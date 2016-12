V kvalifikacijah je poleg Domna Prevca, ki ima kot vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala nastop že zagotovljen, skakalo še šest Slovencev. Nalogo so opravili z odliko, saj je brez nastopa na jutrišnji tekmi ostal le Rok Justin. Najboljši je bil tokrat prav Domen Prevc (137,5 m/135,8), ki je bil četrti, z desetim in štirinajstim mestom pa sta mu sledila brata Peter (133,5 m/131,8) in Cene (131 m/126,2). Na 23. mestu je kvalifikacije sklenil Jernej Damjan (128 m/118,7), na 25. Anže Semenič (127,7 m/118,2), medtem ko je bil Jurij Tepeš 39. (123,5 m/111,8).

Za nedeljsko tekmo, na sporedu bo ob 14. uri, so slovenski orli dobili naslednje nasprotnike: Domen Prevc se bo pomeril z Japoncem Ryojujem Kobayashijem, Peter Prevc z Avstrijcem Marcusom Schiffnerjem, Cene Prevc s Čehom Lukašem Hlavo, Jurij Tepeš z Nemcem Richardom Freitagom, Jernej Damjan z Japoncem Takujem Takeuchijem, Anže Semenič pa z Norvežanom Robertom Johanssonnom.