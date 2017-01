Ni tako neobičajno, da osebi, ki preživita skupaj življenje, tudi umreta skupaj oziroma v razmaku nekaj ur. Ravno pretekli teden smo brali o tragični smrti hollywoodske igralke Carrie Fisher, zgolj nekaj ur za njo pa se je srce ustavilo tudi njeni mami Debbie Reynolds. Časopisi so polni zgodb starostnikov, ki so umrli na isti dan, povečini so bili to pari, poročeni več desetletij. Zdi se, da jim je od žalosti »počilo« srce.

Raziskava, ki so jo pred leti objavili v zdravstvenem zborniku JAMA, je pokazala, da se je tistim, ki jim je v preteklih mesecih umrla ljubljena oseba, podvojilo tveganje za srčni napad. »Izraz »strto srce« uporabimo za bolečino ob izgubi ljubljenega, naša študija pa je pokazala, da lahko ima žalovanje neposreden vpliv na zdravstveno stanje srca,« je za BBC povedal eden od avtorjev raziskave Sunil Shah. Pri »sindromu zlomljenega srca« gre namreč za začasno zdravstveno stanje, pri katerem so srčne mišice oslabljene, povzroči pa ga lahko tudi šok. Ni nujno, da je to zgolj žalost, saj so strokovnjaki v preteklosti zabeležili podobne primere v situaciji, polni strahu ali stresa, v kateri se v določenem trenutku izločijo hormoni (adrenalin), zaradi česar oslabi srčna mišica.

V takšnih primerih ne gre za običajen srčni napad, pri katerem se srce ustavi zaradi onemogočenega dotoka krvi, velikokrat zaradi zamašenih arterij. V primeru »sindroma zlomljenega srca« takšnih težav ni, pravijo strokovnjaki. Večina si od takšnega stanja opomore, srce pa se vrne v prvotno stanje. V redkih primerih pa je – zaradi starosti ali že prej obstoječih srčnih obolenj – lahko smrtonosno.