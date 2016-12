Med avtomobilske rezervne dele

Murskosoboška gazela GMT v poslovni enoti Murska Sobota zaposli produktnega vodjo. Sodelavec bo med drugim odgovoren za optimizacijo zalog znotraj vseh poslovnih enot za določene produkte, urejanje dokumentov za pripravo prevzemov in naročila za določene skupine produktov, širitev prodajnega programa za določene skupine produktov, analiziranje prodajnih rezultatov in tržne ponudbe za določene produkte, komunikacijo z dobavitelji. Prijave sprejemajo do 15.januarja 2017 na na elektronskem naslovu: zaposlitev@gmt.si. jpš