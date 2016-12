Na garmin se človek ne more zanesti, 1.

Prva današnja predpraznična zgodbica prihaja s primorsko-gorenjskega konca. Petdesetletni romunski tovornjakar je očitno slepo zaupal svoji navigacijski napravi. Kar 21 ton mesa je želel prepeljati iz Spodnje Idrije proti Žirem. Nastavil je napravo in se odpravil na pot. Prav nič ga ni motilo, da mu je »deklica« v napravi rekla: zavij levo na čisto navadno gozdno pot pri naselju Gore. Vozil je z 21 tonami mesa, vse dokler ni zdrsnil s ceste v bližini Ledinskega razpotja. Veliko dela so imeli policisti, nato pa še vlečna služba in delavci cestnega podjetja. Kaj se je zgodilo z mesom, policisti ne poročajo.

Na garmin se človek ne more zanesti, 2.

Druga današnja predpraznična zgodbica prihaja z gorenjskega konca. Morda kdo še ne ve, ampak med Svetim Joštom nad Kranjem in Križno goro nad Škofjo Loko je na grebenu hribovja prijetna mala vasica Planica. Tam imajo en zelo dober kmečki turizem in en velik partizanski spomenik. Nimajo pa skakalnic, kaj šele letalnic. Te so v Planici pod Poncami, a garmini te Planice ne poznajo. Je ni na zemljevidu. Ne obstaja. Obstajajo Rateče… Vozniki pa tega ne vedo in ko v napravo vpišejo Planica, se nemalokrat zgodi, da jih pripelje v prijetno malo vasico nad Kranjem, kjer nimajo skakalnic. To se je nedavno zgodilo poljskemu turistu, ki si je želel ogledati, kje bo Maciej Kot spomladi postavil nov poljski, če ne celo svetovni rekord. Ko je taval med vasmi nad Kranjem in iskal skakalnice, je vendarle ustavil še prvega domačina in mu z ročno kretnjo kazal smučarske skoke. Domačini so takih »poljakov« že vajeni in prijazno so mu razločili, da je tista skakalnica velikanka kakšno uro in pol vožnje proti severu. So mu pokazali na zemljevidu. Je bolj zanesljiv kot garmin.

Na garmin se človek ne more zanesti, 3.

Tretja današnja predpraznična zgodbica (na isto temo) prihaja iz Avstrije. 72-letni Nemec je slepo zaupal svoji navigacijski napravi, kdo ve, kaj je vpisal vanjo, zagnal motor in se odpeljal. Nič ga ni motilo, ko je prepeljal znak za zaprto poledenelo gozdno cesto, in še manj, ko se je ta spremenila v smučišče. Na koncu je obstal, ne boste verjeli, sredi smučišča Schmittenhöhe v kraju Zell am See. Za policiste in gasilce je bilo reševanje sredi trde teme na poledeneli smučarski progi prenevarno, zato so Nemca in še tri potnike v avtu v dolino prepeljali s snežim teptalnikom. In tako so imeli naslednje jutro smučarji kaj videti. Avta sredi smučišča res ne vidiš vsak dan. No, potem so se le prebili do njega in ga z vlečno službo odpeljali v dolino. Nemec je policistom priznal, da je videl znak za zaprto cesto, a da je navigacijski napravi povsem zaupal. Zna biti, da ga je zdaj izučilo. Poučne tri zgodbice tudi za vse vas, kajne.

Poštar zvoni samo dvakrat

Ne vemo, kolikokrat je neznanec pozvonil na domofon Ljubljančanke, ki živi v Nanoški ulici, vemo pa, da ji je rekel, da je pismonoša. Verjetno je res zvonil dvakrat, da mu je gospa verjela. In se, kot je v teh zgodbah navada, pošteno opekla. Bilo je sredi belega dne, okoli pol druge ure popoldne, neznanec ji je rekel, da dostavlja hitro pošto. Gospa je naredila kardinalno napako, ko je šla do vhodnih vrat bloka, a pri tem ni zaklenila vrat stanovanja. Iskala je poštarja, nekdo pa je med tem časom mirno vstopil v njeno stanovanje in ji ukradel 300 evrov gotovine. Verjetno ni treba posebej poudarjati nauka zgodbe, kajne.

V Italiji je bencin drag

Ker imajo Italijani precej drago gorivo, se je tale možakar odločil, da bo jeklenega konjička polnil raje v Sloveniji. Pa mu tudi naše cene niso dišale, zato se je dodatno odločil, da ne bo plačal nič. Nazadnje je tako tankal in nič plačal za 51 evrov dizla v torek ob petih zjutraj. Ko pa so policisti še malo pobrskali po evidencah, so odkrili, da je isti možakar z istim avtom na istem bencinskem servisu v Vrtojbi tako točenje goriva izpeljal že nekajkrat v zadnjih tednih. In ga niso ujeli? Ne, ga pa lovijo zdaj! Vsaj upamo.

Pripravil: Primož Knez