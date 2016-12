Nogometaši Maribora so v minuli sezoni izgubili šampionsko krono, ki jo želijo že prihodnjo pomlad vrniti pod Kalvarijo. Prestižni jesenski naslov prvaka je etapna zmaga za vijolične, ki so po točkah izenačeni z Olimpijo, vendar imajo boljšo razliko v zadetkih. Že prvi spomladanski krog, ko bodo Ljubljančani ob koncu februarja gostovali v Ljudskem vrtu, bi lahko namignil, v katero smer se bo zasukalo prvenstvo.

Maribor je imel lani velike težave s selekcijo igralcev, počilo je tudi med garderobo in navijači. Mnogi so podvomili o sposobnosti prvega operativca kluba Zlatka Zahovića, ki je v medijski izolaciji koval taktiko za novo državno zvezdico. Trener Darko Milanič se je naposlušal žvižgov s tribun Ljudskega vrta, Zahović pa je vanj verjel in mu zaščitil hrbet. Jeseni je bil Maribor bolj všečen kot Olimpija. V evropskem tekmovanju se ni osramotil kot leto prej, v slovenski ligi pa je nanizal sedemnajst tekem brez poraza. Potem ko mu je avgusta na domačem igrišču grobo spodrsnilo proti Aluminiju, je naslednji poraz doživel šele v zadnjem krogu jeseni proti Domžalam. Med zimskim prestopnim rokom v Mariboru ni pričakovati revolucije. Za zdaj je odšel le Erik Janža, najbližje prestopu pa sta Luka Zahović in Aleks Pihler.

Omenjeni so bili jeseni med najboljšimi igralci državnih podprvakov, ki so v konkurenci vseh klubov dosegli največ golov iz igre (23 iz postavljenih napadov in 8 iz protinapadov), ob tem pa so imeli tudi najvišjo posest žoge (v poprečju 55 odstotkov). Najučinkovitejši igralec Maribora je bil Dare Vršič, ki v vijoličnem dresu verjetno igra najboljši nogomet v karieri. Ob štirih doseženih golih je dodal deset asistenc, medtem ko je prvi strelec moštva z desetimi zadetki Luka Zahović. Sin športnega direktorja kluba je zelo učinkovit, saj v v povprečju doseže 1,1 gola in podaje na tekmo. Od 25 strelov je 13-krat ustrelil v okvir nasprotnikovih vrat.

V preigravanje se je največkrat spustil Sintayehu Sallalich. Od 117 poskusov je bil uspešen 69-krat, najvišji odstotek pri številu natančnih preigravanj (70) pa ima Marwan Kabha, ki se je v obrambi spustil v največ neposrednih dvobojev (249), povrhu je tudi največkrat startal na žogo (99). Maribor je jeseni izkoristil edino ponujeno enajstmetrovko, medtem ko je vratar Jasmin Handanović ubranil edini strel tekmecev iz najstrožje kazni.