Medtem ko se bo danes večina ljudi pripravljala na praznovanje novega leta, bo na Škotskem čas za veliki derbi. V 21. krogu se bodo namreč na stadionu Ibrox v Glasgowu pomerili večni tekmeci Rangers in Celtic. Slednji bodo silvestrski večer v vsakem primeru pričakali precej bolj razposajeni, saj na lestvici s 55 od možnih 57 točk trdno držijo v rokah prvo mesto in imajo pred drugouvrščenimi mestnimi sosedi ob tekmi manj velikih 16 točk prednosti. A zmaga na derbiju, ki nosi naziv Old Firm, bi seveda navijačem enih ali drugih močno polepšala prihod novega leta, kot bi jim ga poraz kakopak pokvaril.

Obračuni med Celticom in Rangersi imajo poleg športnega rivalstva tudi druga ozadja. Zgodovinsko gledano so navijači Rangersov pravi Škoti, medtem ko navijači Celtica izvirajo iz Irske. Prvi so pretežno protestanti, drugi pa rimokatoliki. Tako je na obračunih med kluboma prisotnih precej manj škotskih zastav, kot bi si lahko predstavljali. Celticovi navijači raje izobesijo Irsko zastavo, medtem ko navijači Rangersov zastavo Unije oziroma Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Čeprav so se Rangersi zaradi bankrota leta 2012 zadnja štiri leta potikali po nižjih ligah in si šele pred letošnjo sezono znova zagotovili nastopanje med tamkajšnjimi prvoligaši, so še vedno najtrofejnejši klub na Škotskem. Skupno imajo v vitrinah kar 54 naslovov državnih prvakov, 33 pokalnih lovorik, 27-krat pa je osvojil ligaški pokal. Ob tem so osvojili tudi evropsko lovoriko – pokal pokalnih zmagovalcev leta 1972. Čeprav je Celtic na domačem dvorišču manj uspešen (47 naslovov državnega prvaka, 36 pokalnih lovorik in 19 ligaških pokalov), pa se je leta 1967 kot prvi klub iz Velike Britanije prebil do največjega možnega uspeha – slavja v evropskem pokalu, današnji ligi prvakov.

Dolgo pričakovani prvi ligaški derbi med rivaloma po štirih letih se je končal z visoko zmago Celtica, ki je bil na domačem stadionu boljši s kar 5:1, nato pa je slavil uspeh še v ligaškem pokalu v gosteh z 1:0. V skupnih zmagah pa so sicer boljši Rangersi, ki so v državnem prvenstvu na 305 tekmah vknjižili 119 zmag, 101-krat so izgubili, 85-krat pa se je obračun končal brez zmagovalca. Skupno sta sicer moštvi v vseh tekmovanjih odigrali 403 tekme, na katerih so Rangersi slavili 159-krat, 147-krat izgubili, 97 pa je bilo remijev.

Tokratno tekmo med Rangersi in Celticom so na Škotskem poimenovali kar tekma leta. Obe moštvi sta namreč trenutno v dobri formi. Prvi so pred sredinim remijem proti St. Johnstonu zmago slavili na štirih zaporednih, drugi pa na kar zadnjih dvanajstih tekmah. V vlogi velikega favorita so gostje, ki so v domačem prvenstvu v neverjetni formi, a jim na gostovanju pri večnem rivalu zagotovo ne bo lahko. Rangersi optimizem črpajo iz dejstva, da v ligi pred domačimi navijači v letošnji sezoni še niso izgubili. Na desetih obračunih so sedemkrat zmagali in trikrat remizirali.