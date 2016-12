Ampak po drugi strani je tudi res, da je Dnevnik dober časopis in je vaš zanesljivi tovariš. Vaše razmerje z nami pomeni, da ste v varnih rokah in da ste si blizu z nekom, ki mu je mar za vas. V tem letu smo vam to pogosto dokazovali. Nezvestobe nas torej ne morete dolžiti, odkritosrčnost nam celo sami priznavate, ko nam pišete, in ja, včasih imamo zaradi te naše neposrednosti mi med sabo tudi kakšno težavico, kajne?

A najpomembnejši element v vsakem razmerju je zaupanje. V našem poslu zaupanje ni nekaj, o čemer bi razglabljali v strokovnih študijah. Pri nas ga enostavno preštejemo. Štejemo naročnike in bralce sploh. Imeti razmerje z Dnevnikom zato od vas zahteva, da niste ljubosumni. Takih, s katerimi si delimo novice, a ne le njih, ampak predvsem stališča, vrednote in čustva, je namreč letos več, kot jih je bilo lani. Več kot lani vas je, s katerimi si delimo to razmerje. Več vas je, ki veste, da vas imamo radi in vas spoštujemo. In vam se zahvaljujemo, ker v tem razmerju z nami vztrajate, in vam od srca želimo srečno. Na vaši osebni in naši skupni poti.