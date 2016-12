Pol leta po tem, ko je direktor RTV Slovenija Marko Filli kazensko ovadil poslovnega partnerja javnega medijskega servisa, oglasno agencijo Media Publikum, je padla odločitev, da bo RTV Slovenija s to agencijo še sodelovala. Ovadba je bila podana zaradi domnevnega ponarejanja računov za oglasni prostor, a Filli pojasnjuje, da se RTV Slovenija pri tem ne šteje za oškodovanko. »Nam so plačali vse v skladu z dogovorom in našim cenikom,« je razložil odločitev za podaljšanje pogodbe z Media Publikumom. Na RTV Slovenija pa sumijo, da naj bi njihove račune na Media Publikumu ponarejali v kasnejši fazi, ko so jih predložili naročnikom oglasov, konkretno podjetju Lek. Na računih, ki jih je prejel Lek, naj bi bili namreč zneski občutno povišani. Policijska uprava Ljubljana nam je potrdila, da v zvezi s tem že poteka predkazenski postopek.

Pet milijonov evrov je za RTV pomembnih Odločitev, ali bo sodelovanje podaljšal ali pa bo letno pogodbo z Media Publikumom prekinil, je od Fillija pred koncem leta pričakoval nadzorni svet RTVS. Predsednik nadzornega sveta Peter Grašek nam je predvčerajšnjim sicer dejal, da o tem s Fillijem ni govoril, vendar so nadzorniki od Fillija prejeli poročilo, iz katerega naj bi bila razvidna odločitev o podaljšanju pogodbe. Pogodba je za javni zavod pomembna, saj mu prinaša velik del oglasnih prihodkov, okrog pet milijonov evrov na leto. Delni izpad prihodkov bi za RTV Slovenija, ki se že sicer otepa s finančnim pomanjkanjem, lahko bil velika težava. Res pa je tudi, da so nadzorniki vodstvo RTVS opozarjali, da če naročniki oglasov (kot je Lek) res na koncu plačujejo višje zneske, to pomeni, da je RTVS vsaj posredno oškodovana, saj bi za oglasni prostor lahko očitno iztržila več. Direktor Media Publikuma Tilen Klarič se na naša vprašanja v zvezi s podaljšanjem pogodbe včeraj ni odzval, že večkrat poprej pa je krivdo zanikal. Na Media Publikumu trdijo, da jim je bila afera podtaknjena, ker naj bi konkurenca želela prevzeti njihove posle z RTVS.

Se direktorski stolček obeta nekdanjemu ministru Grilcu? Odločitev o podaljšanju sodelovanja časovno sovpada z današnjim iztekom razpisa za novega generalnega direktorja RTV Slovenija. Da sta oddala kandidaturo, sta nam potrdila dosedanji direktor Filli in nekdanji minister za kulturo Uroš Grilc. Filli pravi, da bi se v ponovnem mandatu osredotočil na izvajanje strateško operativnega načrta RTVS za obdobje 2017–2021, katerega predlog je programski svet že potrdil. Filli je sicer generalni direktor že od leta 2010 in ugibanj o tem, kaj prinaša njegova kandidatura, ni. Poznavalci dogajanja pa znatne možnosti za uspeh pripisujejo Grilcu, ki trenutno na ljubljanski občini vodi urad za mladino. Ta je v pogovoru za Dnevnik povedal, da je v kandidaturi izpostavil nujnost večje povezanosti med posameznimi enotami RTV Slovenija, zlasti matične hiše v Ljubljani in regionalnih centrov v Kopru in Mariboru, ter razvijanje enotnejšega komuniciranja prek družbenih omrežij, kot sta facebook in twitter. »Poudarek bi dal še urejanju kadrovske politike,« pravi Grilc. »RTV Slovenija trenutno 44 odstotkov stroškov porabi za plače redno zaposlenih, obenem pa po ugotovitvah računskega sodišča poslovno tveganje predstavljajo neurejena razmerja z rednimi honorarnimi sodelavci (računsko sodišče je ugotovilo, da gre za prikrita delovna razmerja, op. p.). Vzpostaviti je treba sistematično kadrovsko politiko,« pravi Grilc. Napovedal je še, da bo, če bo izbran, okrepil preiskovalno novinarstvo. Vzpostavil bi posebno novinarsko preiskovalno ekipo, ki bi imela mandat, da »vsako leto poglobljeno preišče določeno število tem«. S tem, pravi Grilc, bi RTV Slovenija lahko »prispevala levji delež k slovenskemu vrhunskemu novinarstvu«. O novem generalnem direktorju ali direktorici se bodo programski svetniki odločali na januarski seji. Medtem pa še ostaja odprto vprašanje pred vrhovnim sodiščem, ali je trenutna zakonita direktorica RTVS v resnici Nataša Pirc Musar. Ta je namreč, ker leta 2014 ni bila izbrana, sprožila spor, ki še ni zaključen. Pirc-Musarjeva od RTVS pričakuje odškodnino. Sodni zapleti ob imenovanju generalnih direktorjev pa na javnem zavodu niso redki – tudi Fillijeva izvolitev leta 2010 je obvisela na sodišču, enako pa je bilo leta 2006 ob imenovanju direktorja Antona Guzeja.