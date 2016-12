Na ozemlju nekdanje Jugoslavije ali, bolje rečeno, v zraku nad njim nobena od novonastalih držav ni imela omembe vredno prednost glede vojaških letalskih sil. Srbija je sicer imela letala nekdanjega jugoslovanskega vojaškega letalstva, a je bilo to zaradi zastarelosti in finančne nezmožnosti posodabljanja bolj papirnati tiger. To pa ne pomeni, da v vojaških in političnih krogih ni bilo zamisli o prevladi na nebu.

Hrvaška si je zaželela vojaško letalstvo, ki bo »konkurenčno« srbskemu, in je v Romunijo leta 2015 poslala na tehnično posodobitev 12 migov 21, ki jih je kupila od Ukrajine, potem pa ugotovila, da so si nekateri na ministrstvu za obrambo za ta »posel stoletja« odrezali velik kos (korupcijske) pogače. Hrvaška je z remonta dobila »prenovljena« letala z motorji neznanega izvora in z rabljenimi trupi migov 21, ki so jih v romunskem remontnem zavodu »ugodno« kupili v Ukrajini, v resnici pa so bili deli bolgarskih migov, ki jim je že tam potekel »rok trajanja«. Videti je zelo zapleteno, a je povsem jasno, da je Hrvaška zelo preplačala posodobitev vojaškega letalstva, od sodnega procesa proti nekaterim vodilnim ljudem na ministrstvu za obrambo, ki so v tem poslu ravnali koruptivno, pa lahko računa na bolj moralen kot finančni izplen.

Ko je v javnost prišla novica, da se je Hrvaška odločila za okrepitev svojih letalskih sil, se je nemudoma odzval Beograd, ki je nedavno z Rusijo podpisal sporazum o »donaciji« 6 migov 29, namenjenih, kot pojasnjujejo v Srbiji, zgolj nadzoru zračnega prostora nad državo. Kot da se v Beogradu niso ničesar naučili od hrvaške afere. Srbija sicer, v nasprotju s Hrvaško, dobi od Moskve rabljena letala kot darilo, za katera pa bo vseeno morala plačati, verjetno Rusiji, njihovo obnovo in posodobitev. Lahko pa ponovi napako hrvaškega obrambnega ministrstva in pošlje letala na cenejšo obnovo v Romunijo. Kaj bodo od tam dobili, pa je vprašanje za kar nekaj sto milijonov evrov.