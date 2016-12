Praznično dogajanje je namreč tudi letos v prestolnico privabilo kopico obiskovalcev, ki lahko občudujejo več kot 60 kilometrov prazničnih luči, svoje želje zaupajo dobri vili ali dedku Mrazu, se pred gostinskimi hiškami grejejo s kuhanim vinom in krepčajo predvsem z jedmi z žara in cesarskim pražencem ali pa zaplešejo pod odrom na Kongresnem in Pogačarjevem trgu ter Trgu francoske revolucije. Gneča v mestu tako obeta, da bi se lahko izpolnila predpraznična želja ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki upa, da se bo v zadnjem letošnjem mesecu vsaj ponovil lanskoletni izkupiček, ko je decembra Ljubljano obiskalo približno milijon ljudi.